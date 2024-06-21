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В Kaspersky высказались о последствиях запрета ПО в США

Kaspersky: Запрет ПО в США приведёт к развитию киберпреступности
21 июня 2024, 05:12
Фото: istock / M Stock

Фото: istock / M Stock

Запрет на применение в Соединённых Штатах программного обеспечения (ПО) от «Лаборатории Касперского» спровоцирует рост киберпреступности. Заявление пресс-службы компании приводит РИА Новости.
В компании считают, что для эффективного противодействия киберугрозам необходимо международное сотрудничество экспертов по кибербезопасности, на которое теперь наложили ограничения.

«Нашим текущим клиентам в США предстоит столкнуться с серьезными сложностями, ведь теперь они будут вынуждены срочно искать замену технологиям, на которые полагались в течение многих лет», — отметили в «Лаборатории Касперского».


Напомним, ранее в Министерстве торговли Штатов заявили, что Вашингтон ввел экспортные ограничения в отношении разработчика антивирусного программного обеспечения «Лаборатория Касперского».

Указано, что с 20 июля американцам запрещено производить новые транзакции с российской айти-компанией, а с 29 сентября вводится полный запрет на использование продукции «Лаборатории Касперского».

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