В Kaspersky высказались о последствиях запрета ПО в США

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Запрет на применение в Соединённых Штатах программного обеспечения (ПО) от «Лаборатории Касперского» спровоцирует рост киберпреступности. Заявление пресс-службы компании приводит РИА Новости.
В компании считают, что для эффективного противодействия киберугрозам необходимо международное сотрудничество экспертов по кибербезопасности, на которое теперь наложили ограничения.
Напомним, ранее в Министерстве торговли Штатов заявили, что Вашингтон ввел экспортные ограничения в отношении разработчика антивирусного программного обеспечения «Лаборатория Касперского».
Указано, что с 20 июля американцам запрещено производить новые транзакции с российской айти-компанией, а с 29 сентября вводится полный запрет на использование продукции «Лаборатории Касперского».
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«Нашим текущим клиентам в США предстоит столкнуться с серьезными сложностями, ведь теперь они будут вынуждены срочно искать замену технологиям, на которые полагались в течение многих лет», — отметили в «Лаборатории Касперского».
Напомним, ранее в Министерстве торговли Штатов заявили, что Вашингтон ввел экспортные ограничения в отношении разработчика антивирусного программного обеспечения «Лаборатория Касперского».
Указано, что с 20 июля американцам запрещено производить новые транзакции с российской айти-компанией, а с 29 сентября вводится полный запрет на использование продукции «Лаборатории Касперского».
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Алина Юрчак