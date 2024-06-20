Немецкий генерал высказался о возможности отправки войск НАТО на Украину

Фото: сайт НАТО
Североатлантический альянс не введет свой контингент на территорию Украины, сообщил немецкий генерал в отставке, бывший советник по военной политике экс-канцлера Германии Ангелы Меркель Эрих Вад в интервью YouTube-каналу Die Weltwoche.
По его мнению, поддержка НАТО Украины ограничится поставкой вооружения и подготовкой солдат ВСУ. Вад также подчеркнул, что считает несерьёзными любые разговоры о вводе иностранных войск на территорию Украины.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон допустил возможность размещения контингента НАТО на Украине при условии прорыва фронта ВСУ российскими войсками.
Данное заявление прокомментировал Дмитрий Песков и предупредил о стремительной и эффективной реакции со стороны РФ. Он сообщил о том, что объявленные в мае ядерные учения в России напрямую связаны с угрозами военного вмешательства в конфликт со стороны западных стран.
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«Для осуществления подобной инициативы Европа не обладает должной военной мощью», — добавил генерал.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон допустил возможность размещения контингента НАТО на Украине при условии прорыва фронта ВСУ российскими войсками.
Данное заявление прокомментировал Дмитрий Песков и предупредил о стремительной и эффективной реакции со стороны РФ. Он сообщил о том, что объявленные в мае ядерные учения в России напрямую связаны с угрозами военного вмешательства в конфликт со стороны западных стран.
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Олег Дикий