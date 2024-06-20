Вьетнам последовательно демонстрирует дружеское отношение к России

Фото: IStock/Viacheslav Chernobrovin
Политолог Иван Мезюхо заявил, что принципы многополярного мира сегодня отстаивают Россия и Вьетнам. Об этом пишет «RT».
Он отметил, что две страны делают всё для того, чтобы вернуть те межгосударственные отношения, которые были в позднее советское время. По его словам, Ханой демонстрирует дружеское отношение к Москве. Выражается это в поведении вьетнамской делегации во время голосования в ООН, а также в отношении Вьетнама к антироссийским санкциям.
Политолог добавил, что Российская Федерация показывает, что у неё есть свои национальные интересы в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Он отметил, что это сильно нервирует США, которые возомнили себя «глобальным лидером».
Ранее сообщалось, что в Ханое завершились переговоры президента России Владимира Путина с главой Вьетнама То Ламом. По итогам встречи главы государств сделали ряд важных заявлений и подписали более 10 документов о сотрудничестве. Важным заявлением российского лидера стало то, что госкорпорация «Росатом» построит во Вьетнаме центр ядерной науки и технологии.
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Политолог добавил, что Российская Федерация показывает, что у неё есть свои национальные интересы в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Он отметил, что это сильно нервирует США, которые возомнили себя «глобальным лидером».
«Азиатско-Тихоокеанский регион политические элиты Соединённых Штатов Америки многие годы пытаются сделать своим подворьем, но Вьетнам и другие государства, прежде всего социалистической направленности, сопротивляются политике глобального гегемона. И в этом смысле и Вьетнам, и Россия отстаивают принципы многополярного мира. А многополярность не предусматривает тоталитаризма гегемона, от которого в своё время пострадал сам Вьетнам», — рассказал он в беседе с RT.
Ранее сообщалось, что в Ханое завершились переговоры президента России Владимира Путина с главой Вьетнама То Ламом. По итогам встречи главы государств сделали ряд важных заявлений и подписали более 10 документов о сотрудничестве. Важным заявлением российского лидера стало то, что госкорпорация «Росатом» построит во Вьетнаме центр ядерной науки и технологии.
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Дарья Осипова