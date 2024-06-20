Путин заявил, что России незачем бояться и надо идти до конца

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Президент России Владимир Путин на пресс-конференции во Вьетнаме заявил, что для Российской Федерации стратегическое поражение будет означать прекращение её государственности. Поэтому нужно идти до конца. Об этом информирует РИА Новости.
«Для России это (стратегическое поражение — ред.) означает прекращение её государственности, вот, что это означает. Это означает конец тысячелетней истории российского государства. Я думаю, что это для всех понятно. А тогда встаёт вопрос, а зачем нам бояться? Не лучше ли тогда идти до конца? Это элементарная формальная логика», — отметил российский лидер.
Ранее глава государства сказал, что если обстрелы населенных пунктов РФ будут продолжаться, то Российская Федерация будет вынуждена создавать санитарную зону на Украинской территории. Помимо этого, он отметил, что условия для урегулирования конфликта на Украине будут изменяться в зависимости от ситуации на линии соприкосновения.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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