На Камчатке за сутки зарегистрировали десять землетрясений

05 октября 2026, 01:43

Фото: iStock/SteveCollender

За минувшие сутки специалисты зарегистрировали на Камчатке десять землетрясений. Одно из них ощутили жители в отдельных районах Петропавловска-Камчатского — сила составила до двух баллов. Об этом информирует главное управление МЧС России по Камчатскому краю.