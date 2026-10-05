На Камчатке за сутки зарегистрировали десять землетрясений
За минувшие сутки специалисты зарегистрировали на Камчатке десять землетрясений. Одно из них ощутили жители в отдельных районах Петропавловска-Камчатского — сила составила до двух баллов. Об этом информирует главное управление МЧС России по Камчатскому краю.
При этом угроза цунами не объявлялась. Камчатский филиал геофизической службы РАН отметил, что самым мощным стало сейсмособытие магнитудой 5,7. Оно произошло в воскресенье в 8:00 по местному времени — эпицентр землетрясения располагался в 212 километрах к юго-востоку от Петропавловска-Камчатского в акватории Тихого океана, а очаг залегал на глубине 23,7 километра под морским дном.
Днем ранее у берегов полуострова насчитали 34 неощущаемых сейсмособытия. Кроме того, два толчка ощутили в отдельных районах Петропавловска-Камчатского.
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