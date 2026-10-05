Всемирно известный писатель скончался на 99-м году жизни

05 октября 2026, 03:00

Всемирно известный сенегальский писатель Шейх Хамиду Кане умер в возрасте 98 лет

Фото: iStock/Robert Nieznanski

Всемирно известный сенегальский писатель Шейх Хамиду Кане умер в Дакаре. Об этом сообщил президент Сенегала Бассиру Диомай Фай на своей официальной странице в соцсети Х.





Кане скончался на 99-м году жизни. Уточняется, что перед смертью он находился в одной из столичных больниц.



