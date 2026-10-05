Всемирно известный писатель скончался на 99-м году жизни
Всемирно известный сенегальский писатель Шейх Хамиду Кане умер в возрасте 98 лет
Всемирно известный сенегальский писатель Шейх Хамиду Кане умер в Дакаре. Об этом сообщил президент Сенегала Бассиру Диомай Фай на своей официальной странице в соцсети Х.
Кане скончался на 99-м году жизни. Уточняется, что перед смертью он находился в одной из столичных больниц.
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После провозглашения независимости Сенегала в 1960 году писатель занял должность министра планирования и сотрудничества в правительстве первого президента Леопольда Седара Сенгора. Позже он перешел на международную службу, его деятельность была связана с гуманитарными и социальными программами в разных регионах Африки.
Мировую славу Кане принес дебютный роман «Двусмысленная превосходная степень», вышедший в 1961 году и ставший классикой африканской литературы. В этом произведении автор исследует кризис идентичности молодого африканца, который вырос в исламской традиции, но получил европейское образование.
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