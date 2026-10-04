В Одессе мужчина заперся от сотрудников ТЦК в парковом туалете
В Одессе мужчина спрятался от сотрудников территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата) в туалете парка. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на украинские СМИ.
Согласно материалу, сотрудники ТЦК пытались заставить гражданина покинуть помещение. Однако неравнодушные прохожие вмешались в происходящее и заставили военкомов уйти.
На фоне нехватки личного состава в Вооруженных силах Украины киевский режим уже какое-то время сталкивается с растущим числом скандалов, связанных с действиями работников территориального центра комплектования. Мужчины призывного возраста всеми способами уклоняются от призыва: незаконно покидают страну, поджигают военкоматы, прячутся по домам и избегают появления на улицах.
Недавно стало известно, что британского блогера Сэма Пеппера чуть не мобилизовали во время поездки по Украине. Подробности читайте здесь.
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