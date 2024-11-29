В Казахстане объявлен в розыск владелец космического корабля «Буран» Муса

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В Казахстане объявили в розыск предпринимателя и владельца экземпляра советского космического корабля «Буран» Даурена Мусу. Информация об этом появилась на портале правовой статистики и специальным учетам генеральной прокуратуры Казахстана.
Департамент полиции Алма-Аты объявил в розыск бизнесмена 1974 года рождения. На данный момент Муса — генеральный директор акционерного общества «Ракетно-космическая корпорация «Байконур» (РКК «Байконур») — у неё в собственности находится летный образец советского космического челнока.
Даурен Муса разыскивается по подозрению в мошенничестве. Иные подробности дела пока не уточняются.
В 2021 году экс-гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин просил казахстанского бизнесмена отдать космический корабль «Буран», который, по его словам, был в «жутком состоянии», городу Байконуру. Владелец «Бурана» не стал передавать его Российской Федерации.
АО «Ракетно-космическая компания «Байконур», не входит в структуру Роскосмоса. Оно представляет собой частную казахстанскую компанию, которая зарегистрирована в городе Алма-Ата.
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Даурен Муса разыскивается по подозрению в мошенничестве. Иные подробности дела пока не уточняются.
В 2021 году экс-гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин просил казахстанского бизнесмена отдать космический корабль «Буран», который, по его словам, был в «жутком состоянии», городу Байконуру. Владелец «Бурана» не стал передавать его Российской Федерации.
АО «Ракетно-космическая компания «Байконур», не входит в структуру Роскосмоса. Оно представляет собой частную казахстанскую компанию, которая зарегистрирована в городе Алма-Ата.
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Ольга Енгалычева