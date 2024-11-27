Аналитик Елисеева заявила о неоднозначной политике Казахстана

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Политический аналитик Наталья Елисеева заявила о значении визита президента России в Астану.
В этой связи она отметила, что сегодня политика Казахстана является шаткой и ситуационной.
Она добавила, что несмотря на это всё, контакты с Астаной Москве просто необходимы.
Ранее лидер Казахстана Касым-Жомарт Токаев в рамках визита президента России Владимира Путина заявил, что Казахстан остаётся российским союзником, а также её надежным стратегическим партнёром.
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«Сегодня у России с Казахстаном отношения неоднозначные. Астана пытается усидеть сразу на трех стульях: американском, китайском и российском. Это делает политику, проводимую этой страной, очень шаткой, ситуационной. Также в последние годы там возникло сразу несколько скандалов вокруг использования в стране русского языка. Политика страны меняется, и Касым-Жомарт Токаев – не Назарбаев, у которого была весьма четкая пророссийская линия во внешней политике», – приводит «Петербургский дневник» слова Елисеевой.
Она добавила, что несмотря на это всё, контакты с Астаной Москве просто необходимы.
Ранее лидер Казахстана Касым-Жомарт Токаев в рамках визита президента России Владимира Путина заявил, что Казахстан остаётся российским союзником, а также её надежным стратегическим партнёром.
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Мелисса Тимофеева