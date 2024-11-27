Токаев: Казахстан остается надежным партнером РФ

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Казахстан остается российским союзником, а также ее надежным стратегическим партнером, сказал лидер Казахстана Касым-Жомарт Токаев в рамках визита президента России Владимира Путина. Токаев подчеркнул, что у российско-казахстанских отношений очень прочная основа.
«…Казахстан был и остаётся надёжным стратегическим партнёром России, союзником России в это непростое время», — произнес Токаев.Токаев пригласил Путина в Астану в период 27-28 ноября. В Кремле отмечали, что лидеры обсудят развитие отношений государств при председательстве Казахстана в ОДКБ и председательстве России в БРИКС и СНГ.
Ранее стало известно о прибытии Владимира Путина в Астану.
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Никита Кротов