Американцы массово отправились в Казахстан

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Всего в Казахстан приехали 28 тысяч американцев. За тот же период 2022 года туристы совершили 18 тысяч визитов.
Всего за 9 месяцев 2022 года Казахстан принял 835 тысяч иностранных гостей. Что на 37% больше, чем в январе-сентябре 2022 года.
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