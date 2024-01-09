В Казахстане педагога обвинили в издевательствах над приемной дочерью

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В Казахстане учительницу из Алматинской области подозревают в жестоком обращении с приемной дочерью с диагностированной задержкой психического развития.
Издание «КТК» пишет, что 9-летняя девочка жаловалась соседям на приёмную мать. По её словам, она избивает ее, обливает кипятком и выкручивает уши.
Обвиняемая женщина работает учителем географии в школе. Все обвинения девочки отрицает, утверждая, что приемная дочь всё придумала.
Ребёнка изъяли из приемной семьи в детский дом.
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Обвиняемая женщина работает учителем географии в школе. Все обвинения девочки отрицает, утверждая, что приемная дочь всё придумала.
«Отвезли ребенка в районную больницу. Врачи осмотрели девочку. Гематомы у ребенка были. Нам дали заключение. Пострадавшая провела в больнице сутки. Ребенка забрали из семьи», —сообщила представитель районного отдела образования Зарина Болекбаева.Правоохранители устанавливают обстоятельства случившегося. Учительница, кроме приемной дочери, воспитывает 16-летнего родного сына.
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Мария Фирсова