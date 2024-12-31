В Казахстане с пенсионера с двойным гражданством взыскали 1,9 млн рублей

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Казахстанский суд взыскал с жителя Астаны незаконно полученные пенсионные выплаты, которые составили 8,9 млн тенге (1,9 млн рублей). У пенсионера было гражданство одновременно Казахстана и России. Он десять лет получал пенсии в обоих государствах. Об этом сообщил РБК со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Астаны.
«По акту реагирования прокуратуры города судом с получателя пенсионных выплат взысканы незаконно полученные пенсионные выплаты в размере 8,9 млн тенге», — обратила внимание пресс-служба Астаны.
В прокуратуре уточнили, что решение приняли из-за соглашения о гарантиях прав граждан государств — участников СНГ в области пенсионного обеспечения от 13 марта 1992 года. При условии, что пенсионер переезжает в пределах стран — участниц соглашения пенсионная выплата по прошлому месту жительства прекращается, если отчисления того же вида предусмотрены законодательством по новому месту жительства. Получается, пенсионные выплаты нельзя получать одновременно в двух государствах — участниках соглашения.
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