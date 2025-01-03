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В Казахстане все чаще демонтируют памятники советским вождям

«Лента.ру»: в Казахстане все чаще демонтируют памятники советским вождям
Фото: iStock/wjarosz

Фото: iStock/wjarosz

В Казахстане проходит процесс пересмотра советского наследия. На территории государства находятся несколько сотен памятников советского периода, которые имеют статус охраняемых исторических и культурных объектов. Об этом информирует «Лента.ру».


Среди них можно выделить мемориальные комплексы, посвященные событиям Великой Отечественной войны, а также здания вокзалов, музеев и библиотек. Однако, начиная с конца 90-х годов, в Казахстане постепенно исключают из списка охраняемых памятников монументы, которые посвящены советским вождям.

Власти страны отмечают сложность наследия советского периода, признавая как его положительные аспекты, так и тяжелые моменты истории, связанные с голодом и репрессиями. Стоит подчеркнуть, что правительство Казахстана не стремится полностью отвергать советское прошлое, а старается найти баланс между сохранением исторической памяти и воспитанием новой национальной идентичности.

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Названия годовщин свадеб по годам: деревянная, хрустальная, серебряная и золотая
03 января 2025, 10:25

Фото: iStock/KristinaJovanovic

Годовщины свадьбы — это важные даты, которые отмечают пары в честь своего совместного пути. Каждая годовщина имеет свои символические значения и традиции.
О том, как отмечать годовщины 5-и, 15-и, 25-и и 50-летия совместной жизни читайте в материале «Радио 1».


Зачем придумали названия годовщинам свадеб


Названия годовщинам свадеб были придуманы, чтобы сделать празднование этих событий более значимым и запоминающимся. Каждая годовщина символизирует определённый этап в отношениях супругов и отражает их развитие, прочность и уникальность. Названия, такие как «серебряная» или «золотая» свадьба, подчеркивают важность и ценность совместной жизни, а также могут служить напоминанием о том, что отношения требуют заботы и усилий для сохранения.

Кроме того, традиция называть годовщины свадеб помогает людям лучше ориентироваться в значении каждой даты и вдохновляет на празднование. Это создает возможность для создания особых моментов и воспоминаний, которые пара может разделить вместе.

Названия свадеб по годам


Деревянная свадьба


Фото: iStock/Andrey Sayfutdinov

Отмечается на пятую годовщину совместной жизни. Этот юбилей символизирует прочность и устойчивость отношений, а также их рост и развитие. Дерево ассоциируется с жизненной силой, стабильностью и долговечностью, что отражает отношения супругов, которые уже прошли через определённые испытания и научились находить общий язык.

На деревянную свадьбу принято дарить подарки из дерева, такие как мебель, предметы декора или изделия ручной работы. Это может быть также хорошая возможность провести время на природе, например, устроить пикник или прогулку в лесу.

Хрустальная свадьба


Фото: iStock/Sicha69

Отмечается на 15-ю годовщину совместной жизни. Этот юбилей символизирует прозрачность, чистоту и хрупкость отношений, которые, тем не менее, становятся крепче с каждым годом. Хрусталь ассоциируется с красотой, изяществом и блеском, что отражает развитие любви и взаимопонимания между супругами.

На хрустальную свадьбу принято дарить подарки из хрусталя или стекла, такие как вазы, бокалы, статуэтки или украшения. Также можно организовать романтический вечер, например, ужин при свечах или поездку в красивое место.

Серебряная свадьба


Фото: iStock/Rodrigo Sepulveda

Отмечается на 25-ю годовщину совместной жизни. Этот юбилей символизирует прочность и стойкость отношений, которые прошли через различные испытания и стали только крепче с течением времени. Серебро ассоциируется с чистотой, блеском и долговечностью, что отражает любовь и взаимопонимание между супругами.

На серебряную свадьбу принято дарить подарки из серебра или с серебряными элементами. Это могут быть ювелирные изделия, посуда, рамки для фотографий или декоративные предметы. Также хорошей идеей будет организовать праздник в кругу близких и друзей, чтобы отметить этот важный этап жизни.

Золотая свадьба


Фото: iStock/artoleshko

50-летний юбилей совместной жизни супругов выделяется редким драгоценным металлом — золотом. Этот юбилей символизирует невероятную прочность и стойкость отношений, которые прошли через множество испытаний и радостей. Золото ассоциируется с богатством, долговечностью и ценностью, что отражает глубокую связь и любовь между партнерами.

На золотую свадьбу принято дарить подарки из золота или с золотыми элементами. Это могут быть ювелирные изделия, такие как кольца, браслеты или часы, а также предметы интерьера, украшенные золотом. Пары также могут обменяться символическими подарками, которые отражают их совместный путь.

Отмечая этот юбилей, многие семьи организуют торжественные мероприятия с близкими и друзьями, где можно вспомнить лучшие моменты совместной жизни, поделиться историями и выразить благодарность друг другу за годы любви и поддержки.

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Кинолог назвал 5 идей для каникул с собакой дома
Кинолог Голубев: во время зимних каникул собаку можно научить новым командам
03 января 2025, 10:19

Фото: iStock/Natalia Navodnaia

Новогодние праздники — противоположность суете, которая сопровождала канун Нового года. Мы часто ходим в гости, принимаем друзей у себя, смотрим любимые фильмы и проводим время дома с семьей. Чтобы не заскучать, расскажем, чем заняться с собакой дома.
Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев в беседе с «Радио 1» сообщил, что новогодние праздники — это отличная возможность разучить новые команды, восстановить режим, наладить взаимоотношения с животным или просто поиграть в любимые игры вместе с животным.

Приготовьте лакомства


Для питомца нет ничего лучше, чем угощения, приготовленные из понятных и любимых ингредиентов. Возьмите все, что обычно любит ваша собака: например, сердечки и морковку. Вам понадобится 150-200 грамм сердечек, одна морковь, яйцо и немного муки. Измельчите все в блендере, затем добавьте яйцо и хорошо перемешайте. К массе добавьте муку, сделав тесто чуть гуще. Сформируйте кружки и выложите их на противень. Выпекайте печенье в течение 15-20 минут при температуре 160-180 градусов.

Отучите от вредных привычек


Если вы заметили, что у собаки появились вредные привычки, например, будить вас по утрам или выпрашивать еду, займитесь коррекцией поведения. Сначала проанализируйте свой подход к воспитанию, вашу реакцию на действия любимца, а затем начните постепенно отучать собаку от нежелательного поведения. Не всегда процесс коррекции поведения проходит легко и быстро, но за время каникул можно значительно улучшить ситуацию.

Займитесь здоровьем


Вы можете устроить собаке бьюти день. Займитесь мытьем и вычесыванием шерсти, проверьте состояние зубов, ушей, глаз и когтей. Для стрижки когтей используйте специальное приспособление, внутреннюю поверхность ушных раковин протрите сухим ватным диском или салфеткой. Не забудьте похвалить питомца и поощрить его любимым лакомством, ведь не каждая собака любит различные уходовые процедуры.

Научите собаку считать


Наверняка вы хотя бы раз видели ролик, где собака ловко считает примеры, которые произносит вслух проводник. Вы можете обучить математике и своего питомца. Представьте, как зрелищно будет смотреться демонстрация математических способностей вашей собаки: в ответ на озвученный вами арифметический пример, собака будет подавать голосом правильный ответ. Для этого трюка вам потребуется только обучить собаку команде «Голос!» и определенному жесту, по которому питомец начнет ее выполнять и закончит (например, вы отпускаете руку – собака подает голос, вы отворачиваете голову влево – она заканчивает лаять). Таким образом, вы можете произносить вслух пример, затем подать собаке команду «Голос!» и после того, как она полаяла правильное количество раз, подать жест, по которому она прекратит лай.

Займитесь интеллектуальными играми

Поиграйте с собакой в поисковые игры. Для этого вам понадобятся кусочки лакомств. Вы можете прятать их как в специальных игрушка-головоломках, так и разложить из в разных местах квартиры, чтобы питомец их искал. Эта активность помогает собаке сосредотачиваться и направлять энергию в продуктивное русло. Благодаря этой игре вы сможете оценить рабочие качества вашего питомца и, если этот вид деятельности ей понравится, всерьез заняться ноузворком. Эта дисциплина представляет собой поиск собакой определенных образцов запаха на объектах, в помещениях и на местности за определенный период времени.

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Стилист рассказала, какие сумки будут в тренде в 2025 году
Стилист Скороходова: в моду 2025 года вернутся сумки из 70-х, 80-х и 90-х
03 января 2025, 10:01

2025 год принес за собой новый тренды не только в одежде, но и в аксессуарах.
Стилист, дизайнер аксессуаров Анна Скороходова в беседе с «Радио 1» рассказала, какие сумки в 2025 году будут на пике популярности.

Бесформенные сумки: удобное решение для девушек, которые предпочитают носить с собой множество вещей. Но важно: сумка должна быть объёмной.
Сумка с накладными карманами или сумка-карго: лучше выбирать модели с объемными накладными карманами на передней стороне сумки. Желательно, чтобы карманов не было много — не больше двух – трех.
Ретро-сумки: это могут быть сумки из 70-х, 80-х или 90-х годов, которые отличаются строгой формой и четкими геометричными линиями. Например, сумки с дугообразными ручками, жестким каркасом или массивными винтажными замками.
Сумки из замши: с декоративными элементами, например, с бахромой.
Сумки-барсетки или поясные сумки: интересное и удобное решение, позволяющее освободить руки. Такие модели стали сейчас более элегантными.
Клачи: от самых миниатюрных до объемных. Но важно: никаких ремешков, только аккуратная цепочка.

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Новую комету ATLAS получится увидеть с Земли без бинокля
РИА Новости: новая комета ATLAS будет видна с Земли без бинокля
03 января 2025, 08:35

Фото: iStock/PaulFleet

Комета C/2024 G3 (ATLAS) пролетит рядом с Солнцем в понедельник, 13 января, и в случае, если она переживет сближение, станет видна жителям Земли без бинокля. Об этом РИА Новости сообщил научный руководитель обсерватории Ка-Дар и астрофермы «Астроверты» Стас Короткий.
По его словам, эта комета была открыта с помощью того же телескопа, что и комета C/2023 A3 Tsuchinshan-ATLAS, которую можно было увидеть без телескопа осенью прошлого года. Короткий отметил, что условия наблюдения C/2024 G3 будут лучше в южном полушарии Земли, но при этом есть вероятность, что она будет видна и для жителей северного полушария.

Эксперт заключил, что ближайшие дни должны определить возможный блеск кометы и условия видимости.

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#эксперт
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#планета
#земля
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Минобороны подало иск к «Бауманке»
Минобороны подало иск к МГТУ имени Баумана на сумму свыше 38 млн рублей
03 января 2025, 08:19

Фото: iStock/lakshmiprasad S

Министерство обороны РФ подало в суд иск к МГТУ (Московскому государственному техническому университету) имени Н. Э. Баумана на сумму свыше 38 млн рублей. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на данные Арбитражного суда Москвы.
Отмечается, что общая сумма иска равна 38 млн 300 тыс. 416 рублей. В материалах суда поясняется, что исковое заявление было принято, а также возбуждено производство.

В качестве ответчика по делу проходит военная прокуратура Ракетных войск стратегического назначения. Претензии российского оборонного ведомства к вузу не уточняются. Иные подробности в настоящее время не разглашаются.

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#минобороны рф
#вуз
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Россиянам раскрыли принцип индексации пенсий в 2025 году
Аналитик Солодовникова: в 2025 году работающим пенсионерам проиндексируют пенсию
03 января 2025, 07:41

Фото: iStock/Denis Vostrikov

Работающие пенсионеры в 2025 году начнут получать проиндексированную пенсию. Об этом заявила эксперт Президентской академии Марина Солодовникова в беседе с агентством «Прайм».
По словам эксперта, индексацию применят к размеру страховой пенсии работающего пенсионера, учитывая все пропущенные повышения за периоды работы с 2016 года. Уточняется, что соответствующий вариант предусмотрен для того, чтобы граждане, которые находятся на пенсии, но при этом работают, могли получить значимую прибавку.

Размер индексации будет считаться от той суммы, которую пенсионер мог бы получать, если бы не работал, заключила Солодовникова.

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#пенсии
#пенсионер
#налоги
#мрот
#работа
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Появился шанс на выплату ветеранам ВОВ 80 тыс. рублей в честь Дня Победы
Депутат ГД Кошелев предложил выплатить ветеранам ВОВ по ​80 тысяч рублей
03 января 2025, 03:10

Фото: iStock/Olga Chetvergova

Депутат Государственной Думы Владимир Кошелев (ЛДПР) обратился к председателю правительства Михаилу Мишустину с предложением установить в 2025 году единовременную выплату в размере 80 тысяч рублей для ветеранов Великой Отечественной войны. Это предложение связано с 80-летним юбилеем Победы, сообщает РИА Новости.
«Настоящим просим Вас рассмотреть предложение об установлении в 2025 году единовременной выплаты в размере 80 тысяч рублей ветеранам Великой Отечественной войны, бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны, а также участникам Великой Отечественной войны, принимавшим участие в боевых операциях по ликвидации националистического подполья на территориях Украины, Белоруссии, Литвы, Латвии и Эстонии», — говорится в документе.
В обращении подчеркивается, что сейчас ветераны получают ежегодные выплаты в размере 10 тысяч рублей, однако в юбилейные годы сумма может быть увеличена, что соответствует указу президента России от 2019 года.

Кошелев отметил, что ветераны — это «золотой фонд» страны и символ гордости нации.

«Они отстояли наше будущее, подарили нам мир и свободу», — подчеркнул депутат.
Государство обязано окружить этих героических людей заботой, обеспечив достойные условия жизни, как знак признательности за их вклад в Победу.

5 декабря 2024 года сообщалось, что подмосковные ветераны получили единовременную выплату в 40 тыс. рублей в честь годовщины начала контрнаступления Красной Армии против немецко-фашистских сил в Битве под Москвой.

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#лдпр
#россия
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В Госдуме рассмотрят новый законопроект
Вячеслав Володин: законопроект о защите русского языка рассмотрят в приоритете
02 января 2025, 18:04

Фото: istockphoto/ANGHI

Законопроект об ограничении англицизмов в русском языке и его защите рассмотрят в приоритете, проинформировал председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин.
«Законопроект о защите русского языка и об ограничении использования иностранных слов проработаем и рассмотрим в приоритетном порядке. Нам необходимо беречь и развивать русский язык как неотъемлемую часть культуры и духовного наследия», — сказал он.
Профильному комитету уже поручено подготовить проект будущего закона для рассмотрения в первом чтении.

Согласно инициативе, предложено ограничить использование англицизмов и других иностранных слов на публике. Кроме того, это коснется различных наименований.

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#законопроект
#новости
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«Столото» объяснило, сколько получит победитель «Новогоднего миллиарда»
Выигравший миллиард в лотерею «Русское лото» получит более 781 миллиона рублей
02 января 2025, 14:54

Фото: iStock/payphoto

Победитель «Новогоднего миллиарда» после вычета налога получит более 781 миллиона рублей. Об этом рассказали РИА Новости в крупнейшем распространителе гослотерей в России «Столото».
Отмечается, что точная сумма выигрыша после вычета налога составит 781 598 156 рублей. Примечательно, что все обязанности по уплате налога «Столото» берет на себя.

По предварительной информации, билет, выигравший один миллиард рублей, был приобретен на сайте компании. Всего по итогам «Новогоднего миллиарда» выигрышными стали более 11 млн билетов.

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