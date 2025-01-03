В Казахстане все чаще демонтируют памятники советским вождям

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В Казахстане проходит процесс пересмотра советского наследия. На территории государства находятся несколько сотен памятников советского периода, которые имеют статус охраняемых исторических и культурных объектов. Об этом информирует «Лента.ру».
Среди них можно выделить мемориальные комплексы, посвященные событиям Великой Отечественной войны, а также здания вокзалов, музеев и библиотек. Однако, начиная с конца 90-х годов, в Казахстане постепенно исключают из списка охраняемых памятников монументы, которые посвящены советским вождям.
Власти страны отмечают сложность наследия советского периода, признавая как его положительные аспекты, так и тяжелые моменты истории, связанные с голодом и репрессиями. Стоит подчеркнуть, что правительство Казахстана не стремится полностью отвергать советское прошлое, а старается найти баланс между сохранением исторической памяти и воспитанием новой национальной идентичности.
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