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Власти литовского города Шауляй планируют ликвидировать кладбище советских воинов-освободителей летом 2025 года. По заявлению чиновников местной администрации, захоронение носит «тоталитарный» характер.
Кроме того, по мнению властей Шауляя, могилы советских бойцов каким-то образом являются «анти-литовскими», передаёт местная телекомпания LRT. То, что кладбище «пропагандирует тоталитаризм», разумеется, не вызывает никаких сомнений у потомков «лесных братьев». Останки советских воинов, погибших при освобождении Литвы от фашистов, будут перезахоронены неподалёку от деревни Гинкунай, сообщил мэр города.
Можно вспомнить, что в 2019 году в рамках реконструкции главной площади Шяуляя был демонтирован обелиск советским воинам-освободителям, который является объектом культурного наследия. Местные власти объяснили это тем, что монумент якобы не вписывался в новую архитектурную концепцию площади.
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