В Одессе убрали памятник Высоцкому

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В ночь с 30 на 31 декабря в Одессе демонтировали памятник Владимиру Высоцкому, который располагался у здания Одесской киностудии, передало украинское издание «Страна».
На опубликованных изданием кадрах видно, что рядом с памятником стоит грузовик с краном. Власти города ещё никак не прокомментировали случившееся. Однако известно о проекте решения исполкома Одесского горсовета о сносе памятников, которые содержат «символику российской имперской политики».
В списке оказались памятники императору Александру Второму и поэтам Максиму Горькому, Александру Пушкину и Владимиру Высоцкому, одесситу Исааку Бабелю, Маршалу Советского Союза одесситу Родиону Малиновскому, Героям Советского Союза Валерию Чкалову, Зое Космодемьянской и Александру Маринеско.
Ещё выходило постановление, согласно которому необходимо переименовать более 80 объектов в городе. Среди них оказались улицы Бабеля, Ильфа и Петрова, бульвар Жванецкого, улицы Пушкинскую и Паустовского.
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В списке оказались памятники императору Александру Второму и поэтам Максиму Горькому, Александру Пушкину и Владимиру Высоцкому, одесситу Исааку Бабелю, Маршалу Советского Союза одесситу Родиону Малиновскому, Героям Советского Союза Валерию Чкалову, Зое Космодемьянской и Александру Маринеско.
Ещё выходило постановление, согласно которому необходимо переименовать более 80 объектов в городе. Среди них оказались улицы Бабеля, Ильфа и Петрова, бульвар Жванецкого, улицы Пушкинскую и Паустовского.
Четырехметровый бронзовый памятник Высоцкого открыли у киностудии в 2012 году.
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Ольга Енгалычева