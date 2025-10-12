В Казахстане введут химическую кастрацию для осуждённых педофилов
В Казахстане с 17 октября вступают в силу новые правила применения химической кастрации для осужденных за педофилию. Об этом сообщает Orda.kz.
По новым нормам, мера будет применяться исключительно по решению суда. Не позднее чем за 12 месяцев до окончания срока наказания сотрудники колонии обязаны направить материалы в суд, после чего осужденному назначается судебно-психиатрическая экспертиза. Специалисты оценивают наличие склонности к сексуальному насилию, и при подтверждении этого факта суд может назначить принудительную химическую кастрацию.
Уточняется, что процедуру будут проводить непосредственно в тюрьмах.
Власти рассчитывают, что такие меры повысят эффективность профилактики повторных преступлений.
Ранее, в августе этого года, в Казахстане вступил в силу закон о наказании за преследование. Уже вскоре после его принятия возбудили первое дело по новой статье: мужчина проник во двор частного дома, наблюдал за женщинами и заглядывал в окна. Во время расследования выяснилось, что он вёл подобное наблюдение и за другими женщинами.
