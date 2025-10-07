Двое осуждённых за педофилию сбежали перед приговором в Свердловской области

07 октября 2025, 17:21

Фото: iStock/Fedorovekb

В Свердловской области двое осуждённых за педофилию сбежали перед вынесением приговора. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости» со ссылкой на адвоката Сергея Самкова.