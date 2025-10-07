Двое осуждённых за педофилию сбежали перед приговором в Свердловской области
В Свердловской области двое осуждённых за педофилию сбежали перед вынесением приговора. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости» со ссылкой на адвоката Сергея Самкова.
Источник рассказал, что 6 октября Алапаевский городской суд вынес приговор 32-летнему Александру Ш. и 30-летнему Александру Б.
По версии следствия, в 2024 году мужчины по предварительному сговору совершили насильственные действия сексуального характера в отношении 15-летней школьницы.
Решением суда одного из мужчин приговорили к 11 годам лишения свободы, второго – к 10 годам колонии строгого режима. Однако на оглашение приговора оба не явились, после чего их объявили в розыск.
Адвокат отметил, что мама пострадавшей девочки очень боится, что мужчины решат отомстить. Самков посоветовал ей следить за дочерью, при этом добавив, что родственники одного из Александров, вероятно, знают его местонахождение, но молчат.
Собеседник канала подчеркнул, что изначально Следственный комитет отказывался возбуждать уголовное дело из-за недостаточного количества показаний. Тогда же местные СМИ активно писали, что школьница познакомилась с одним из Александров в Интернете. Они встретились, мужчина вместе со своими друзьями напоил её и подверг насилию.
Также выяснилось, что Александр Ш. ранее уже имел судимости за кражи.
