Обвиняемый в домогательствах тренер Медовиков вернулся к работе с детьми
Тренер по фигурному катанию Константин Медовиков, которого обвиняли в домогательствах к несовершеннолетним, вернулся к работе с детьми. Об этом пишет РИА Новости.
Медовиков возобновил работу в частной школе «Сибирский лед» в Новосибирске. Сейчас она набирает новую группу детей от третьего юношеского разряда и старше. Несмотря на то, что следственные органы продолжают расследование инцидента, закон не запрещает тренеру выполнять свои профессиональные обязанности.
Напомним, что в апреле этого года мама 12-летней фигуристки Дарьи Антоновой обвинила Медовикова в регулярных домогательствах к её дочери. Она подчеркнула, что ключевой момент случился в ходе соревнований в январе 2025 года, когда тренер во время объявления оценок прижал ребёнка к себе и дважды коснулся её груди. Этот инцидент попал в прямую трансляцию.
После этого в отношении Медовикова возбудили уголовное дело по статье о развратных действиях. Сам тренер никак не комментировал свои действия.
Читайте также: