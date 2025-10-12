Осужденного за педофилию вокалиста Lostprophets закололи в тюрьме
Бывший вокалист рок-группы Lostprophets Иэн Уоткинс убит в тюрьме. Об этом сообщил телеканал Sky News.
48-летний музыкант стал жертвой ножевого нападения со стороны другого заключённого. Полиция Западного Йоркшира официально подтвердила факт гибели мужчины в результате этого инцидента.
Напомним, что в 2013 году Уоткинс был приговорён к 29 годам тюремного заключения. Он признал свою вину в совершении 13 преступлений сексуального характера, среди которых домогательства к несовершеннолетним, попытка изнасилования ребёнка, а также изготовление и хранение детской порнографии.
Стоит отметить, что это не первый инцидент с участием Уоткинса в тюрьме Уэйкфилд. В 2023 году он уже становился жертвой нападения. По данным газеты The Daily Mirror, тогда музыканта захватили в заложники трое заключённых из-за долга в размере 900 фунтов стерлингов за наркотики. Ситуация была разрешена после вмешательства сотрудников тюрьмы.
