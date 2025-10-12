Осужденного за педофилию вокалиста Lostprophets закололи в тюрьме

12 октября 2025, 00:41

Sky News : осужденного за педофилию вокалиста Lostprophets убили в тюрьме

Фото: istockphoto / Irkham Khalid

Бывший вокалист рок-группы Lostprophets Иэн Уоткинс убит в тюрьме. Об этом сообщил телеканал Sky News.