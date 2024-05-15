В Казани и Нижнекамске из соображений безопасности временно закрыты аэропорты

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В аэропортах Нижнекамска и Казани введены временные ограничения для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов. Об этом сообщил представитель Росавиации в Telegram-канале.
Нижнекамск не принимает и не отправляет воздушные суда с 7:55 мск, а Казань — с 7:27 мск.
Ранее сообщалось, что на Ярославском шоссе легкомоторный самолет пролетел экстремально низко над проезжей частью, вызвав тревогу среди водителей. Судя по опубликованной записи, легкомоторный самолет стремительно снизился над автотрассой с разделительным заграждением. Водитель с видеорегистратором заметил приближающийся самолет и резко сместился вправо, на обочину. Столкновения удалось избежать.
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«Экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропортов принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов – это главный приоритет», — написано в сообщении.
Ранее сообщалось, что на Ярославском шоссе легкомоторный самолет пролетел экстремально низко над проезжей частью, вызвав тревогу среди водителей. Судя по опубликованной записи, легкомоторный самолет стремительно снизился над автотрассой с разделительным заграждением. Водитель с видеорегистратором заметил приближающийся самолет и резко сместился вправо, на обочину. Столкновения удалось избежать.
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Дарья Осипова