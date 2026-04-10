В Казани на ярмарке вакансий соискателям предложат зарплаты до 150 тысяч рублей

На региональном этапе Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей», который состоится в Казани 18 апреля, работодатели представят вакансии с заработной платой от 60 до 150 тысяч рублей.





Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» сообщил директор кадрового центра «Работа России» по Татарстану Тимур Муллин. По его словам, средний уровень предлагаемой зарплаты по республике превышает 80 тысяч рублей. В мероприятии в столице региона примут участие 30-40 компаний. Уровень дохода варьируется в зависимости от квалификации специалиста и конкретной должности.



Всего в день проведения ярмарки в Татарстане будет работать 45 площадок. Свыше 350 работодателей представят более десяти тысяч вакансий. Среди ключевых участников — КАМАЗ, «Татнефть», ТАНЕКО, Казанский вертолетный и авиационный заводы, а также ОЭЗ «Алабуга».



Для сравнения, в прошлом году на региональном этапе 300 компаний предложили 19 тысяч вакансий. Мероприятие посетили около 13 тысяч человек, по итогам трудоустроили примерно 1,5 тысячи соискателей.



