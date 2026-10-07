В Казани назвали вакансии с самыми высокими зарплатами в октябре
В Казани самая высокая зарплата среди вакансий октября предлагается водителю-экспедитору категории Е — от 200 до 300 тыс. рублей. Об этом свидетельствуют сведения SuperJob, имеющиеся в распоряжении «Татар-информа».
Вторую строчку заняла вакансия детского врача ультразвуковой диагностики в частной клинике. Специалисту готовы платить от 150 до 200 тыс. рублей, также ему предоставят льготы на лечение.
На третьем месте оказался разработчик LLM и прикладного искусственного интеллекта с зарплатой 147 тыс. рублей в месяц. Кроме того, работодатель предусмотрел премии.
В топ предложений также вошла вакансия сервисного инженера по ремонту спецтехники. Зарплата начинается от 120 тыс. рублей, дополнительно предусмотрены премии и полис ДМС.
Пятерку наиболее высокооплачиваемых вакансий замыкает региональный менеджер по оптовым продажам ПЭТ-преформ и полимерных колпачков. Ему предлагают от 110 тыс. рублей, премии и бесплатное питание.
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