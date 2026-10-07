В Казани назвали вакансии с самыми высокими зарплатами в октябре

07 октября 2026, 16:53

SuperJob: водителю-экспедитору в Казани готовы платить до 300 тысяч рублей

Фото: istockphoto / ArtemSam

В Казани самая высокая зарплата среди вакансий октября предлагается водителю-экспедитору категории Е — от 200 до 300 тыс. рублей. Об этом свидетельствуют сведения SuperJob, имеющиеся в распоряжении «Татар-информа».