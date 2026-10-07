В Росреестре РТ рассказали, как передать квартиру детям

07 октября 2026, 16:42

В Росреестре Татарстана объяснили, чем отличаются дарение и завещание квартиры

Фото: istockphoto / simpson33

При выборе способа передачи квартиры детям собственнику стоит учитывать юридические последствия дарения, завещания и договора пожизненного содержания с иждивением. Об этом сообщает «Татар-информу» со ссылкой на Росреестр Татарстана.





При дарении квартиры прежний владелец сразу перестает быть ее собственником. Такой договор необходимо удостоверить у нотариуса. Завещание также оформляется нотариально, однако его можно впоследствии изменить или полностью отменить.



«Здесь нет однозначного ответа. Решать придется Вам самим», — отметили в Росреестре РТ.