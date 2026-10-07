В Росреестре РТ рассказали, как передать квартиру детям
В Росреестре Татарстана объяснили, чем отличаются дарение и завещание квартиры
При выборе способа передачи квартиры детям собственнику стоит учитывать юридические последствия дарения, завещания и договора пожизненного содержания с иждивением. Об этом сообщает «Татар-информу» со ссылкой на Росреестр Татарстана.
При дарении квартиры прежний владелец сразу перестает быть ее собственником. Такой договор необходимо удостоверить у нотариуса. Завещание также оформляется нотариально, однако его можно впоследствии изменить или полностью отменить.
«Здесь нет однозначного ответа. Решать придется Вам самим», — отметили в Росреестре РТ.При составлении завещания важно учитывать и наличие наследников, которые имеют право на обязательную долю в наследстве независимо от содержания документа.
Еще один вариант — договор пожизненного содержания с иждивением. После его заключения собственником квартиры становится другая сторона, однако прежний владелец сохраняет право проживания. Кроме того, он может получать ежемесячные выплаты или натуральное содержание.