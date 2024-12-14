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В Казани обещают морозы до -16

Фото: iStock/nemar74

Фото: iStock/nemar74

В Казани в ночь на воскресенье, 15 декабря, обещают морозы до -16 градусов, а по всему Татарстану — до -22. Об этом сообщил профессор, доктор географических наук Юрий Переведенцев. По его информации, регион попадает в тыловую часть циклона под влиянием холодных воздушных масс с Баренцева моря.


«Мы попадем в тыловую часть циклона, окажемся под влиянием холодных воздушных масс с Баренцева моря. В субботу и в воскресенье температуры воздуха будут достаточно низкими - в дневные часы -8...-10 градусов, а ночью - -11...-16 градусов», — отметил эксперт в беседе с «Татар-информ».
Переведенцев подчеркнул, что в норме температура должна составлять около 8 градусов мороза. Однако, добавил синоптик, следующая неделя в столице Татарстана обещает быть теплой.

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Лидер группы «Звери» подал в суд на российских чиновников после отмены концерта
Лидер группы «Звери» подал в суд на министра культуры Тверской области
14 декабря 2024, 11:33

Роман Билык (Зверь) (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Лидер группы «Звери» Роман Билык подал в суд на министра культуры Тверской области Ксению Глинку и Комитет по физической культуре и спорту региона после отмены концерта в Твери якобы «из-за неоднозначной позиции артиста». Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
В своем иске музыкант назвал формулировку «неоднозначность позиции» несоответствующий юридическому обоснованию. Билык отметил, что ездил в зону СВО, где выступал для российских военнослужащих.

Лидер группы «Звери» потребовал признать незаконным решение об отмене концерта, опровергнуть слова чиновников о «неоднозначности позиции» певца и взыскать 100 тысяч рублей судебных расходов.

Напомним, концерт «Зверей» должен был пройти в Твери 13 ноября, однако его отменили.

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Стала известна средняя стоимость новогоднего корпоратива в России
Исследование: новогодний корпоратив в загородном доме обойдется в 38 300 рублей
14 декабря 2024, 11:24

Фото: iStock/gregory_lee

В среднем по России стоимость новогоднего корпоратива в загородном доме с организацией под ключ, музыкантами, Дед Морозом и Снегурочкой обойдется в 38 300 рублей, и немногим дешевле при аренде отдельного помещения — 34 500 рублей. К соответствующим выводам пришло исследование «Авито Путешествия» и «Авито Услуги». Стоимость рассчитывалась, как отмечается, с учетом разных локаций площадью более 150 квадратов и услуги по организации.
Как сообщают «Известия», ознакомившиеся с результатами исследования, самые дорогие варианты для корпоратива расположены в Московской и Ленинградской областях — 22 500 рублей и 19 000 рублей в сутки соответственно, а самые дешевые в Мордовии — 6100 рублей, Алтайском крае — 4900 рублей, и Пензенской области — 3300 рублей.

В то же время руководитель Центра финансовой экспертизы Роскачества Ольга Вяльшина предостерегла россиян от празднования Нового года в кредит. В разговоре с RT специалист отметила, что взятые в долг деньги уйдут на подарки и услуги, которые не получится вернуть, как, к примеру, в случае с покупкой бытовой техники. Если новогоднее празднование слишком дорого, то лучше провести его посильными средствами, добавила она.
«Вместо кучи гостей можно пригласить только самых близких, а подарки сделать символическими, но значимыми. Подарки своими руками — это всегда лучшая идея, чем праздник на чужие деньги», — подчеркнула эксперт.
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Россиян предупредили о «волшебных» схемах мошенников перед Новым годом
Эксперт Щельцин предупредил россиян о новогодних схемах мошенников
14 декабря 2024, 08:53

Фото: iStock/nevodka

Мошенники могут использовать тот факт, что часть россиян получают в конце года выплаты. О новогодних схемах преступников рассказал в беседе с «Лентой.ру» глава АНО «Цифровые платформы» Арсений Щельцин.
С 1 января обычно вступают в силу новые законы, а также планируются выплаты для отдельных категорий населения, отметил эксперт. По его словам, граждане в этот период особенно «верят в волшебство», поэтому злоумышленники навязывают россиянам необычные предложения и легко вводят их в заблуждение.

Щельцин пояснил, что мошенники зачастую используют в своих схемах эффект неожиданности, заставляя потенциальных жертв срочно принимать решения. Он объяснил, что под давлением данных факторов человек теряет рассудительность и становится «легкой добычей» преступников.

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#законы
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АТОР разъяснила слова о «воспитательной работе» с бизнесом Абхазии
АТОР: слова вице-президента Мурадяна об абхазском бизнесе вырваны из контекста
14 декабря 2024, 08:19

Фото: iStock/Alisa Gabliya

Слова вице-президента Ассоциации туроператоров России (АТОР) Артура Мурадяна о «воспитании» абхазского бизнеса журналисты вырвали из контекста. Об этом сообщила пресс-служба организации.
Уточняется, что опубликованные в средствах массовой информации высказывания являются некорректно интерпретированными цитатами. В пресс-службе АТОР отметили, что Абхазия занимает весомую долю в выездном сегменте российского туристического рынка.

Примечательно, что члены организации «неукоснительно выполняют» рекомендации МИД РФ и Минэкономразвития о приостановке реализации туров в Абхазию. Отмечается, что партнеры из Абхазии делают все необходимое в сложившейся трудной ситуации, чтобы отдых россиян проходил комфортно и безопасно.

Напомним, парламент Абхазии в начале текущего месяца отказался ратифицировать инвестсоглашения с Россией. Сторона оппозиции посчитала, что данное инвестсоглашение приведет к потере экономического суверенитета республики.

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#парламент
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Эксперты оценили блокировку Viber в России
IT-эксперт Клименко: пользователи не испытают трудности после блокировки Viber
14 декабря 2024, 08:01

Фото: iStock/dimarik

Большинство российских пользователей не испытают какие-либо трудности после блокировки мессенджера Viber. Об этом сообщил председатель Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко в разговоре с РБК.
По мнению IT-эксперта, возможно, пострадает старшее поколение пользователей, которым «внуки устанавливали для коммуникации только Viber». Клименко считает, что они освоят другие мессенджеры в короткие сроки.

Он подчеркнул, что блокировка Viber является предупредительным выстрелом для мессенджеров, поскольку подобным образом РКН сигнализирует — рано или поздно крупным игрокам должны предъявить требования с определенными последствиями.

Напомним, в пятницу, 13 декабря, в России заблокировали третий по популярности среди мессенджеров Viber.

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#ии
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Суд утвердил штраф блогерше Ивлеевой за дискредитацию ВС России
Мосгорсуд оставил в силе штраф Ивлеевой в 50 тыс. рублей за дискредитацию ВС РФ
14 декабря 2024, 06:13

Фото: iStock/Zolnierek

Московский городской суд оставил в силе решение Тверского суда Москвы, обязавшее блогера Анастасию Ивлееву выплатить штраф в размере 50 тысяч рублей за дискредитацию армии. Суд апелляционной инстанции отклонил жалобу Ивлеевой, подтвердив её виновность в административном правонарушении.
Ранее, 25 апреля, Тверской суд признал блогера виновной по статье 20.3.3 КоАП РФ, предусматривающей ответственность за публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооружённых сил Российской Федерации в целях защиты интересов РФ и ее граждан.

Причиной штрафа стал пост в Instagram*, который Ивлеева не удалила из публичного пространства, несмотря на требование закона.

Судебные материалы, передает ТАСС, указывают, что пост был направлен на подрыв репутации армии и противоречит законодательству РФ.

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#рф
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В России собираются запретить скидки на спиртное
Кабмин РФ поручил подготовить предложения по отмене скидок на алкоголь
14 декабря 2024, 04:07

Фото: iStock/Tero Vesalainen

Российское правительство поручило профильным ведомствам провести анализ практики предоставления скидок на алкогольную продукцию в розничной торговле и подготовить предложения о возможном запрете таких скидок. Соответствующее распоряжение кабмина РФ опубликовано на портале правовой информации.
Срок выполнения поручения установлен до 15 апреля 2025 года. В работе примут участие Минпромторг, Минздрав, Роспотребнадзор, Минфин и Минсельхоз.

Это решение связано с комплексной стратегией по снижению потребления алкоголя и укреплению ценностей здорового образа жизни.

Ранее Минздрав сообщил о планах сократить потребление алкоголя до 7,8 литра на человека к 2030 году. Ожидается, что это положительно скажется на продолжительности и качестве жизни россиян. Особое внимание уделяется профилактике алкоголизма, улучшению медицинской реабилитации и социальной адаптации.

11 декабря в ГД предложили продавать алкоголь лишь через Госуслуги.

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#минсельхоз
#минфин
#алкоголь
#скидки
#запрет
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Ежегодная поддержка: пенсионерам предложили новую выплату к дню рождения
В ГД скоро внесут законопроект о ежегодной выплате 13-й пенсии ко дню рождения
14 декабря 2024, 02:12

Фото: iStock/Inside Creative House

В Госдуму в следующем году внесут законопроект о ежегодной выплате 13-й пенсии, приуроченной ко дню рождения пенсионеров, заявил вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР). Дополнительная выплата направлена на поддержку всех категорий пенсионеров, включая получателей страховых пенсий, пенсий по государственному обеспечению и сотрудников силовых структур. Размер выплаты будет равен месячной пенсии пенсионера на момент её начисления.
«В 2025 году мы повторно внесем на рассмотрение Госдумы законопроект о выплате 13-й пенсии ко дню рождения пенсионера. Предложенный нами в 2023 году законопроект на эту тему, к сожалению, не был рассмотрен из-за юридических недочетов. Мы их учли и внесем доработанный документ», — объяснил Чернышов РИА Новости.
Он отметил, что ранее проект закона не был принят из-за несоответствия федеральным законодательным требованиям. В обновлённой редакции документ учитывает изменения в законодательстве, включая правки в законы №400-ФЗ и №166-ФЗ.

Парламентарий считает, что введение 13-й пенсии поможет компенсировать рост цен и инфляцию, а также станет символом заботы государства о пожилых гражданах.

По его мнению, дополнительная выплата улучшит уровень жизни пенсионеров, средняя пенсия которых остаётся на уровне 21 тысячи рублей. Выплата станет важным шагом в восстановлении социальной справедливости.

Ранее «Радио 1» писало о том, что в декабре пенсионеры получат проиндексированную пенсию.

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В России заблокировали Viber: чем это вызвано?
В России Роскомнадзор ограничил доступ к Viber из-за нарушений закона
14 декабря 2024, 00:59

Фото: iStock/Sitthiphong

В России ограничен доступ к мессенджеру Viber, сообщает Роскомнадзор. Это решение связано с нарушением требований законодательства, включая неуплату штрафов и отказ компании удалять запрещенную информацию, в том числе касающуюся спецоперации.
«Доступ к сервису Viber ограничен в связи с нарушением требований российского законодательства к организаторам распространения информации», — сообщили в пресс-службе Роскомнадзора.
Роскомнадзор отметил, что ограничение направлено на предотвращение использования мессенджера в террористических и экстремистских целях, для вербовки граждан и продажи наркотиков.

За последние два года сумма штрафов, наложенных на Viber, превысила 1,8 миллиона рублей, но остаётся неуплаченной. Член комитета Госдумы по информационной политике Антон Немкин подчеркнул в разговоре с РИА Новости, что компания игнорирует российские законы.

По данным TelecomDaily, ежедневно Viber в России используют около 1,7 миллиона человек. Для сравнения, у WhatsApp 8,1 миллиона пользователей, а у Telegram — 6,4 миллиона.

Ранее 13 декабря стало известно, что Google Play прекратит все отношения с российскими разработчиками.

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