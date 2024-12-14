В Казани обещают морозы до -16

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В Казани в ночь на воскресенье, 15 декабря, обещают морозы до -16 градусов, а по всему Татарстану — до -22. Об этом сообщил профессор, доктор географических наук Юрий Переведенцев. По его информации, регион попадает в тыловую часть циклона под влиянием холодных воздушных масс с Баренцева моря.
«Мы попадем в тыловую часть циклона, окажемся под влиянием холодных воздушных масс с Баренцева моря. В субботу и в воскресенье температуры воздуха будут достаточно низкими - в дневные часы -8...-10 градусов, а ночью - -11...-16 градусов», — отметил эксперт в беседе с «Татар-информ».Переведенцев подчеркнул, что в норме температура должна составлять около 8 градусов мороза. Однако, добавил синоптик, следующая неделя в столице Татарстана обещает быть теплой.
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