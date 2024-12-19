В Казани оцифруют 540 дворов в 2025 году

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В Казани собираются оцифровать 540 дворов в 2025 году, зафиксировав количество парковок, деревьев, кустов, заасфальтированную площадь и протяженность инженерных сетей. Об этом сообщил замглавы исполкома Радик Шафигуллин. По его словам, в уходящем году через соответствующую процедуру уже прошли 457 дворов.
«Параллельно с оцифровкой документов мы приступили к созданию цифровых моделей местности. И здесь мы оттолкнулись от программы Раиса нашей республики «Наш двор». Мы приступили к цифровизации тех дворов, которые уже прошли капитальный ремонт. Благодаря этому мы знаем, сколько там парковочных мест, деревьев, кустов, сколько было заасфальтировано территории», — цитирует «Татар-информ» руководителя исполкома.Шафигуллин также отметил, что на данный момент в столице Татарстана оцифровано 75% коммунальных систем, а из того, что находится на поверхности — порядка 65%.
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