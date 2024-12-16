В Казани планируют отремонтировать 562 дома за восемь миллиардов к 2025 году

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В Казани планируют капитально отремонтировать 562 дома за восемь миллиардов рублей к 2025 году. Об этом сообщил замглавы исполкома столицы Татарстана Искандер Гиниятуллин. По его словам, в этом году работы провели в 179 многоэтажках, которые обошлись в 3 млрд рублей.
Руководитель подчеркнул, что самая важная часть программы капремонта — это газовая безопасность, так как каждую зиму в Казани люди травятся угарным газом из-за старого оборудования.
«Нами был опробован способ защиты граждан путем установки датчиков с автоматическим отключением подачи газа в квартиру при их срабатывании. Такие мероприятия в Казани выполняются уже несколько лет, но почему-то по остаточному принципу. Прошу учитывать этот вид работ при подготовке программы в приоритетном порядке», — приводит «Татар-информ» слова Гиниятуллина.Читайте также:
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