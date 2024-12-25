В Казани пробили потолок по сдаче жилья

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В прошлом году в Казани сдали 1,3 млн квадратных метров жилья, что на тот момент казалось «потолком», однако в этом году город достиг отметки в 1,4 млн квадратов. Об этом заявил мэр татарстанской столицы Ильсур Метшин. По его словам, каждый вложенный рубль в сопряженное городское хозяйство дает не менее трети прироста в экономику Казани.
«В этом году заканчиваем год с цифрой, и вы это слышите впервые, Казань построила 1,4 млн кв. метров жилья. Это серьезная цифра — с хорошим качеством, с благоустройством. Наши строители перестали продавать просто квадратные метры, они создают образ жизни, стандарт. И, конечно, это является локомотивом», — приводит «Татар-информ» слова Метшина.Ранее сообщалось, что в Казани собираются оцифровать 540 дворов в 2025 году, зафиксировав количество парковок, деревьев, кустов, заасфальтированную площадь и протяженность инженерных сетей. По его заверениям местных властей, в уходящем году через соответствующую процедуру уже прошли 457 дворов.
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