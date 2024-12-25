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В Казани пробили потолок по сдаче жилья

Мэр Метшин: в Казани за год сдали 1,3 млн квадратов жилья
Фото: iStock/goncharovaia

Фото: iStock/goncharovaia

В прошлом году в Казани сдали 1,3 млн квадратных метров жилья, что на тот момент казалось «потолком», однако в этом году город достиг отметки в 1,4 млн квадратов. Об этом заявил мэр татарстанской столицы Ильсур Метшин. По его словам, каждый вложенный рубль в сопряженное городское хозяйство дает не менее трети прироста в экономику Казани.


«В этом году заканчиваем год с цифрой, и вы это слышите впервые, Казань построила 1,4 млн кв. метров жилья. Это серьезная цифра — с хорошим качеством, с благоустройством. Наши строители перестали продавать просто квадратные метры, они создают образ жизни, стандарт. И, конечно, это является локомотивом», — приводит «Татар-информ» слова Метшина.
Ранее сообщалось, что в Казани собираются оцифровать 540 дворов в 2025 году, зафиксировав количество парковок, деревьев, кустов, заасфальтированную площадь и протяженность инженерных сетей. По его заверениям местных властей, в уходящем году через соответствующую процедуру уже прошли 457 дворов.

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#строительство
#татарстан
Российским пенсионерам рассказали, на какие льготы и субсидии они имеют право
Профессор Виноградов: пенсионеры в России освобождены от налога на имущество
25 декабря 2024, 13:59

Фото: iStock/Denis Vostrikov

Российские пенсионеры освобождены от налога на имущество на один объект жилья. Об этом информирует RT со ссылкой на доктора юридических наук, декана факультета права НИУ ВШЭ профессора Вадима Виноградова.
Уточняется, что пенсионеры в РФ могут не платить налог на одну квартиру или один дом, а также не платить земельный налог на участках, площадь которых составляет до 600 квадратных метров, пишет RT. Отдельные категории вышедших на пенсию россиян могут быть полностью освобождены от уплаты коммунальных услуг либо имеют возможность получить скидку в размере 50%.

По словам Виноградова, региональные власти могут предоставить пенсионерам скидки на транспортный налог.

Напомним, с 1 января 2025 года в России начнут действовать новые законы. Они затронут пенсии, увеличение минимального размера оплаты труда (МРОТ), изменения в налоговом законодательстве и другие социальные аспекты. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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#рф
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В Раменском округе досрочно открыли путепровод у ж/д станции Быково
25 декабря 2024, 13:56

Фото: пресс-служба правительства МО/Александра Степанова

Движение по новому путепроводу у ж/д станции Быково открыли сегодня, 25 декабря, в Раменском городском округе, строительство было завершено на три месяца раньше первоначально запланированного срока, сообщает пресс-служба правительства Московской области.
«В Раменском округе сегодня дали старт движению по долгожданному путепроводу. Мы обещали жителям достроить важные дорожные объекты до конца года и буквально на прошлой неделе запустили Мытищинскую хорду и Пироговское шоссе, открыли Северный обход Лобни, чуть раньше – новую разворотную эстакаду на Каширке, а в выходные президент открыл обход деревни Малые Вязёмы на ЦКАД», — сказал губернатор Московской области Андрей Воробьёв.
Он также выразил благодарность президенту России Владимиру Путину за поддержку в строительстве путепроводов над участками железных дорог с самым интенсивным движением, в том числе — над МЦД.

Длина двухполосного путепровода составляет свыше 380 метров, а со съездами и заездами на Леволинейную улицу в посёлке Быково и Южный проспект в посёлке Удельная — 1,2 км. Путепровод улучшил транспортную ситуацию для 40 тысяч жителей.

Фото: пресс-служба правительства МО/Александра Степанова

Отмечается, что строительство путепровода в Раменском округе стартовало 2,5 года назад. Тогда же строители приступили к возведению ещё трёх путепроводов — в Опалихе, Аникеевке и Апрелевке.

В Будущем году в регионе планируется начать строить путепроводы в Балашихе, Люберцах, Мытищах, Орехово-Зуеве и в Лыткарине через федеральную трассу М-5 «Урал».

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#путепровод
#раменский городской округ
#дороги
#минтранс мо
#андрей воробьёв
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Синоптик назвал подходящую дату на зимних выходных для катания на лыжах
Синоптик Варакин: лучший день для лыжных прогулок — 2 января
25 декабря 2024, 13:56

Фото: iStock/mikolajn

Температура на улицах Москвы и области почти плюсовая, что совершенно не ассоциируется с зимними новогодними праздниками. Что нас ждет дальше?
Начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин в беседе с «Радио 1» заявил, что 27 и 28 декабря возможны плюсовые температуры — до 2-3 градусов.

«С 31 декабря уже пойдёт небольшое понижение температуры. В новогоднюю ночь ожидается -1, -3 градуса и легкий снежок. А с первого января пойдет уверенный минус», — сообщил синоптик.

По его словам, самым подходящим днем для лыжных прогулок будет 2 января.

«Будет снежок, до -5, -7 градусов. Еще будет сильнейшая гололедица в первые дни нового года, поэтому я призываю надевать подходящую обувь, чтобы потом не ходить в гипсе», — поделился собеседник.

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#погода
#ночь
#новый год
#гололедица
#рф
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Скоростные поезда «Иван Паристый» за пять лет перевезли 7 млн пассажиров
25 декабря 2024, 13:48

Фото: пресс-служба Московской железной дороги

25 декабря отмечается пять лет со старта курсирования скоростных двухэтажных поездов «Иван Паристый» Москва – Брянск. С декабря 2019 года эти поезда перевели около 7 млн человек, сообщили в пресс-службе Минтранса Подмосковья со ссылкой на МЖД.
Как уточнили в ведомстве, за 11 месяцев этого года число перевезённых пассажиров превысило 1,3 млн. человек.
«Поезда «Иван Паристый», сформированные из 11 двухэтажных вагонов, курсируют между Москвой и Брянском ежедневно. Время в пути составляет около четырёх часов. В каждом поезде есть вагоны для маломобильных пассажиров, повышенной комфортности, с детской игровой комнатой, а также вагон СВ и вагон-бистро», – отметили в министерстве.
Двухэтажные вагоны оборудованы системой контроля безопасности и связи, автоматизированной системой контроля посадки пассажиров, системой поддержания микроклимата, библиотекой юного путешественника.

Кроме того, в поездах доступен мультимедийный портал «Попутчик». С его помощью пассажиры могут заказать еду, сувенирную и кондитерскую продукцию.

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#подмосковье
#московская область
#транспорт
#поезда
#мжд
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В Московской области за год собрали более 300 тонн тары и 4 500 тонн текстиля
25 декабря 2024, 13:41

Фото: Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору

Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору подводит итоги своей деятельности за 2024 год. С начала текущего года в Московской области дополнительно установили 85 фандоматов для приёма пластиковых бутылок и алюминиевых банок, а также 835 контейнеров для сбора текстиля.
В Московской области уже работает более 2900 пунктов приёма вторсырья. За 12 месяцев было собрано свыше 300 тонн тары и 4500 тонн текстиля — это на 237% больше, чем в 2023 году.

В скором времени Министерство запустит новый сервис на региональном портале государственных услуг для размещения предпринимателями пунктов сбора пластиковых отходов, алюминия и текстиля.

Все доступные локации будут отображаться на интерактивной карте, что существенно сэкономит время на поиск подходящих мест. Оформить заявку можно будет в режиме онлайн.

Фото: Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору

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#подмосковье
#итоги
#вторсырьё
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Отец Яниса Тиммы впервые прокомментировал визит Седоковой на похороны ее бывшего мужа
Отец Тиммы заявил, что сомневается в присутствии Седоковой на похоронах Яниса
25 декабря 2024, 13:41

Янис Тимма (Фото: соцсети)

Отец Яниса Тиммы сомневается, что Анна Седокова решится приехать на похороны бывшего мужа. Об этом Райтис Тимма сообщил «СтарХиту».
«Спросите у нее. Не думаю, что она настолько смелая. Прошу не беспокоить меня какое-то время, мне необходимо осознать все», — заявил отец спортсмена.
Напомним, 17 декабря мир узнал о трагической смерти Яниса Тиммы. Муж Анны Седоковой покончил с собой после того, как не смог встретиться с певицей, чтобы поздравить её с днём рождения. Тело баскетболиста было найдено на лестничной площадке жилого дома, расположенного неподалёку от квартиры артистки. За день до трагедии Янис снял там комнату.

Из-за бюрократических процедур и санкций тело Яниса Тиммы не удавалось перевезти из России в Латвию в течение нескольких дней. Мама баскетболиста приехала в Москву, чтобы решить все необходимые вопросы. 25 декабря гроб с экс-игроком «Зенита» был доставлен в Латвию, и теперь все готовятся к 27 декабря.

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#квартиры
#отец
#дома
#мир
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Гостехнадзор завершил проверку безопасности аттракционов в 2024 году
25 декабря 2024, 13:20

Янис Тимма (Фото: соцсети)

Гостехнадзор завершил проверку безопасности аттракционов в текущем году. Инспекторы оценили техническое состояние оборудования, соблюдение нормативных требований, наличие документации и соответствие стандартам безопасности. Особое внимание было уделено функционированию тормозной системы, прочности конструкции и установке защитных ограждений, сообщает Министерство экологии и природопользования Московской области.
В 2024 году было зарегистрировано 730 аттракционов, включая первичную регистрацию новых и перерегистрацию существующих. Регистрация аттракционов необходима для обеспечения безопасности посетителей и соблюдения законодательства. Она помогает контролировать использование аттракционов и быстро реагировать на возможные проблемы. За предоставление этой услуги была взыскана госпошлина в размере 1,72 миллиона рублей.

В течение года было проведено 236 надзорных мероприятий без прямого контакта с контролируемыми объектами. По результатам проверок выдано 29 предупреждений о недопустимости нарушения обязательных норм. За несоблюдение правил эксплуатации аттракционов вынесено 7 постановлений по делам об административных правонарушениях. Общая сумма штрафов составила 135 тысяч рублей.

Во время проверок были обнаружены следующие проблемы:

  • отсутствие требуемых документов;
  • несоблюдение стандартов безопасности:
  • несоответствие технического состояния аттракционов установленным нормам.

Гостехнадзор также предоставлял консультации для контролируемых субъектов по вопросам, связанным с безопасностью аттракционов.

Было проведено 1245 консультаций, из них 70 через региональный портал государственных и муниципальных услуг Московской области (РПГУ). Благодаря комплексным мерам, принятым Гостехнадзором в 2024 году, уровень безопасности аттракционов в Московской области значительно повысился. Все обнаруженные недочёты были оперативно устранены, а меры по предотвращению подобных ситуаций в будущем были усилены.

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#подмосковье
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В Подмосковье за год отремонтировали около 2,5 тыс. трансформаторных подстанций
25 декабря 2024, 13:13

Фото: пресс-служба Минэнерго МО

Около двух с половиной тысяч трансформаторных подстанций и полторы тысячи километров ЛЭП отремонтировали энергетики в Московской области с начала текущего года, кроме того, было расчищено свыше 6,5 тыс. га просек под ЛЭП, сообщает пресс-служба Минэнерго региона.
«Для того, чтобы подача электроэнергии потребителям оставалась стабильной, наши электросетевые компании — «Мособлэнерго» и «Россети Московский регион» — в течение всего года проводят огромную работу по ремонту электросетевого хозяйства, а также по строительству новых объектов и расчистке просек. В этом году намеченные задачи по ремонту объектов электросетевого комплекса выполнены в полном объёме», — сказал министр энергетики Подмосковья Сергей Воропанов.

Фото: пресс-служба Минэнерго МО

Отмечается, что в 2024 году работы по улучшению надёжи электроснабжения проводились в 33 городских округах Подмосковья. Особое внимание уделялось территориям с большим жилищным строительством и приростом населения.

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#минэнерго мо
#электричество
#лэп
#сергей воропанов
#московская область
#подмосковье
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Комитет лесного хозяйства Московской области подвёл итоги 2024 года
25 декабря 2024, 12:58

Фото: Комитет лесного хозяйства Московской области

В течение 2024 года на территории подмосковного лесного фонда проводились различные санитарно-оздоровительные мероприятия. Общая площадь работ составила более 3200 гектаров, сообщает пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области.
Кроме того, были проведены рубки аварийных деревьев — 6455 штук. Все мероприятия осуществлялись на основе результатов лесопатологических обследований и с учётом обращений граждан.

В Московской области доля повреждённых и погибших лесных массивов составляет всего 2,3% от общей площади, что ниже критического уровня в 5%.

На территории региона была проведена обработка земель лесного фонда от непарного шелкопряда на общей площади 38 тысяч гектаров, что привело к подавлению очагов размножения насекомых. Биологическая эффективность составила 96–98%, что позволило снизить численность вредителей до естественного уровня.

В 2024 году работники лесничеств совместно с представителями партии «Единая Россия», депутатами Московской областной думы и местными активистами продолжили экологическую акцию «Чистый лес» по ликвидации неликвидной древесины и мусора в лесных массивах Московской области. Она проводится в рамках национального проекта «Экология» и федерального проекта «Сохранение лесов».

Фото: Комитет лесного хозяйства Московской области

В этом году мероприятие охватило 25 городских округов. Более 1600 участников собрали 939 кубических метров валежника на территории около 63 гектаров.

В 2025 году планируется провести санитарно-оздоровительные мероприятия на площади 5 000 га, которые включают:

  • сплошную санитарную рубку на 500 га;
  • выборочную санитарную рубку на 1500 га;
  • уборку неликвидной древесины на 3000 га;
  • рубку аварийных деревьев (4000 шт.).
Фото: Комитет лесного хозяйства Московской области

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#подмосковье
#экология
#лес
#единая работники
#комитет лесного хозяйства мо
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