В Казани прошли переговоры Путина с президентом Республики Сербской

Фото: kremlin.ru
Президент Российской Федерации Владимир Путин 14 февраля провел встречу с президентом Республики Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины) Милорадом Додиком. Переговоры состоялись на площадке выставочного центра «Казань Экспо», сообщил сайт Кремля.
Эта встреча стала уже второй для лидеров двух стран за последние полгода. Ранее, в мае 2023 года, Додик посетил Москву, где встретился с Путиным, а также принял участие в XI Международной встрече высоких представителей, ответственных за вопросы безопасности.
По словам Додика, он гордится возможностью общаться с президентом РФ, называя его «лучшим человеком, с которым мне удалось познакомиться в политике».
В ходе переговоров стороны обсудили широкий спектр вопросов, включая двустороннее сотрудничество в различных сферах, актуальную ситуацию в Боснии и Герцеговине и перспективы развития регионального сотрудничества.
Россия и Республика Сербская имеют крепкие исторические, культурные и экономические связи. Россия является одним из крупнейших торговых партнеров Республики Сербской, а также предоставляет ей значительную финансовую и политическую поддержку. В ходе переговоров стороны выразили готовность продолжать развивать сотрудничество в духе стратегического партнерства.
Путин подчеркнул, что Россия по-прежнему привержена сохранению стабильности и безопасности в Боснии и Герцеговине.
Читайте также:
Путин отметил героизм российских лётчиков на СВО
Путин вручил награды отличившимся в СВО военнослужащим Воздушно-космических сил
Путин раскрыл тему предстоящего федерального собрания
По словам Додика, он гордится возможностью общаться с президентом РФ, называя его «лучшим человеком, с которым мне удалось познакомиться в политике».
Россия и Республика Сербская имеют крепкие исторические, культурные и экономические связи. Россия является одним из крупнейших торговых партнеров Республики Сербской, а также предоставляет ей значительную финансовую и политическую поддержку. В ходе переговоров стороны выразили готовность продолжать развивать сотрудничество в духе стратегического партнерства.
Путин подчеркнул, что Россия по-прежнему привержена сохранению стабильности и безопасности в Боснии и Герцеговине.
«У нас отношения с Республикой Сербской сложились давно, и они носят абсолютно созидательный характер. Мы очень рады тому, что сделано. Очень рассчитываю на то, что сделано будет в наших отношениях еще больше», — сказал глава российского государства.
Читайте также:
Путин отметил героизм российских лётчиков на СВО
Путин вручил награды отличившимся в СВО военнослужащим Воздушно-космических сил
Путин раскрыл тему предстоящего федерального собрания
Сергей Калугин