Путин раскрыл тему предстоящего федерального собрания

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Президент России Владимир Путин заявил, что в рамках послания Федеральному собранию поставит задачи на ближайшие шесть лет. Об этом он рассказал на форуме АСИ «Сильные идеи для нового времени».
«Сейчас для меня было бы очень важно послушать вас в связи с тем, что сейчас готовится послание Федеральному собранию, но это не просто разговор, это постановка задач, которые, конечно, мы стремимся развивать и добиваться их решения», - сказал глава государства.
Он уточнил, что в соответствии внутриполитическим календарем задачи будут поставлены на ближайшие шесть лет. Путин отметил, что ждет сильных идет для развития России на ближайшую перспективу.
Форум «Сильные идеи для нового времени» проводится с 2020 года по поручению Владимира Путина. В нём может принять участие каждый житель России, который готов поделиться со страной действительно полезным и уникальным проектом.
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