В США уборщица зашла не в ту дверь и погибла

08 ноября 2025, 00:01

В США застрелили уборщицу, которая перепутала адрес дома

Фото: iStock/ipopba

В американском городе Уайтстаун (штат Индиана) 32-летняя Мария Флоринда Риос Перес де Веласкес погибла после того, как перепутала адрес дома, который должна была убирать. Об этом сообщает журнал People.





Трагедия произошла утром 5 ноября. Женщина вместе с мужем приехала на работу и попыталась открыть ключом дверь, ошибочно приняв дом за нужный. В этот момент хозяин жилья открыл огонь. От полученного ранения Мария скончалась на месте — в объятиях супруга.





«Это несправедливо. Она просто пыталась заработать на хлеб для своей семьи», — заявил брат погибшей.