В США уборщица зашла не в ту дверь и погибла
В американском городе Уайтстаун (штат Индиана) 32-летняя Мария Флоринда Риос Перес де Веласкес погибла после того, как перепутала адрес дома, который должна была убирать. Об этом сообщает журнал People.
Трагедия произошла утром 5 ноября. Женщина вместе с мужем приехала на работу и попыталась открыть ключом дверь, ошибочно приняв дом за нужный. В этот момент хозяин жилья открыл огонь. От полученного ранения Мария скончалась на месте — в объятиях супруга.
«Это несправедливо. Она просто пыталась заработать на хлеб для своей семьи», — заявил брат погибшей.
По информации издания, Риос Перес де Веласкес воспитывала четверых детей в возрасте от одного до семнадцати лет. Полиция ведет расследование обстоятельств инцидента.