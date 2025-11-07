В Петербурге детскую игрушку перепутали с БПЛА

07 ноября 2025, 23:42

Фото: iStock/Leonid Eremeychuk

Обнаруженный в Василеостровском районе Санкт-Петербурга предмет, принятый очевидцами за беспилотный летательный аппарат, оказался безобидной детской игрушкой. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Росгвардии по городу и Ленинградской области.





Инцидент произошёл в пятницу около 16:00 по московскому времени у жилого комплекса на бульваре Головнина. Прохожие заметили на земле объект, внешне напоминающий БПЛА, и обратились в экстренные службы.





«Незамедлительно прибывшие на место специалисты ОМОН "Бастион" ГУ Росгвардии с минно-розыскной собакой, обследовав предмет, установили, что опасности он не представляет. Это оказался детский квадрокоптер К10», — сообщили в ведомстве.