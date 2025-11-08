Достижения.рф

В Калуге обрушился потолок в доме 1945 года постройки

Фото: iStock/Roman Novitskii

В Калуге в доме 1945 года постройки обрушился потолок. Инцидент произошёл вечером 6 ноября в одном из квартир жилого дома на улице Гурьянова, 17. Об этом сообщает портал «Калужские новости».



По словам очевидцев, обрушение произошло внезапно — в момент инцидента в помещении находилась пожилая женщина.

«Услышала сильный треск, и чудом не пострадала под этим обвалом», — рассказала её дочь.

Согласно опубликованным снимкам, от потолка откололась большая часть штукатурки и бетонного перекрытия. Местные жители утверждают, что неоднократно обращались в коммунальные службы с жалобами на аварийное состояние дома, однако реакции от властей не последовало.

Пострадавшие жильцы требуют провести обследование здания и признать его аварийным, чтобы избежать повторения подобных происшествий.
Иван Мусатов

