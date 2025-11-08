В Калуге обрушился потолок в доме 1945 года постройки

08 ноября 2025, 00:44

Фото: iStock/Roman Novitskii

В Калуге в доме 1945 года постройки обрушился потолок. Инцидент произошёл вечером 6 ноября в одном из квартир жилого дома на улице Гурьянова, 17. Об этом сообщает портал «Калужские новости».





По словам очевидцев, обрушение произошло внезапно — в момент инцидента в помещении находилась пожилая женщина.





«Услышала сильный треск, и чудом не пострадала под этим обвалом», — рассказала её дочь.