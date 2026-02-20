В Казани в январе снизились цены на квартиры в готовых новостройках
Квартиры в сданных новостройках в Казани подешевели в январе. Об этом сообщает «Татар-информ» со ссылкой на экспертов тематического поиска «Яндекса», подготовивших рейтинг с помощью нейросети.
Медианная стоимость квадратного метра готового жилья от застройщика в столице Татарстана составила 281 000 рублей. За месяц этот показатель снизился на 3,6%, тогда как в строящихся домах города цена «квадрата» выросла на 0,4% и достигла 252 000 рублей. Таким образом, готовые новостройки в Казани остаются на 12% дороже объектов, которые еще возводятся.
В среднем медианная стоимость квадратного метра в сданных новостройках в городах-миллионниках в прошлом месяце составила 196 000 рублей, оставшись на той же отметке, что и в декабре. Относительно строящегося жилья показатель вырос на 1,7% за месяц — до 204 000 рублей.
Эксперты объясняют разницу в динамике объемом предложения: рынок возведенных новостроек гораздо компактнее, что делает колебания цены заметнее.
Аналитики также отметили, что в девяти из 16 городов-миллионников квартиры в готовых новостройках дешевле, нежели в строящихся. В шести городах, в том числе в Казани, все наоборот – отстроенное жилье дороже. Наибольший разрыв в пользу строящихся проектов заметен в Санкт-Петербурге и Ростове-на-Дону (по -23%), а также в Челябинске (-21%).
