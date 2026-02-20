В Казани в январе снизились цены на квартиры в готовых новостройках

20 февраля 2026, 16:12

Фото: iStock/Lazy_Bear

Квартиры в сданных новостройках в Казани подешевели в январе. Об этом сообщает «Татар-информ» со ссылкой на экспертов тематического поиска «Яндекса», подготовивших рейтинг с помощью нейросети.