Включил стиральную машину ночью? Готовься к штрафу
Общественный деятель Дмитрий Бондарь предупреждает: работа стиральной машины в ночное время может привести к серьезным штрафам.
В беседе с NEWS.ru он отметил, что некоторые жители включают технику после 11 вечера, надеясь сэкономить на электричестве. Однако это решение может обернуться неприятностями.
Стиральные машины создают шум до 70 децибел, что превышает допустимые нормы. Вибрация от работы техники передается по стенам и трубам, мешая соседям. Если они жалуются на шум, нарушитель рискует получить штраф. В Москве сумма может достигать двух тысяч рублей, а в Санкт-Петербурге — пяти тысяч. Если в регионе нет местных правил, штраф по статье 6.4 КоАП РФ составит до одной тысячи рублей.
