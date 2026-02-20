Включил стиральную машину ночью? Готовься к штрафу

20 февраля 2026, 15:41

Бондарь: за работу стиральной машины ночью могут оштрафовать на 5 тысяч рублей

Фото: iStock/brizmaker

Общественный деятель Дмитрий Бондарь предупреждает: работа стиральной машины в ночное время может привести к серьезным штрафам.