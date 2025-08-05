В Кемерове 5 августа заметили мокрый снег

05 августа 2025, 11:38

Фото: istockphoto / master1305

Днем 5 августа жители Кемерова наблюдали мелкие снежинки, падающие в центре города. Местная жительница рассказала, снег был едва заметен и лучше просматривался на темном фоне, сообщает Сибдепо.





Однако в Кемеровском Гидрометцентре пояснили, что при текущих температурных условиях снег невозможен.



«На высоте плюсовая температура, снег не может пойти», — отметила специалист.