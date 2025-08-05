В Кемерове 5 августа заметили мокрый снег
Днем 5 августа жители Кемерова наблюдали мелкие снежинки, падающие в центре города. Местная жительница рассказала, снег был едва заметен и лучше просматривался на темном фоне, сообщает Сибдепо.
Однако в Кемеровском Гидрометцентре пояснили, что при текущих температурных условиях снег невозможен.
«На высоте плюсовая температура, снег не может пойти», — отметила специалист.Ранее сообщалось, что в конце июня снег также выпал в Воркуте, а улицы Тюмени покрылись «снегом» из тополиного пуха.
Кроме того, в нескольких районах Сибири в конце мая выпал настоящий снег. Осадки затронули Красноярск, а также Кемеровскую область, Алтайский край, Томскую и Новосибирскую области и Хакасию.