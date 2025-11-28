В Кемерове готовят к открытию Рождественскую ярмарку
В Кемерове на площади Советов начали устанавливать торговые павильоны традиционной Рождественской ярмарки. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.
По данным «Сiбдепо», базар начнёт работать 13 декабря.
«10 домиков, стилизованных под альпийские шале, деревянные фасады, зимние декорации и свет гирлянд создадут сказочную атмосферу», — рассказали в мэрии.
Ярмарка порадует своих гостей широким ассортиментом: от согревающих горячих напитков до сытных блюд и сладких десертов. Здесь же оборудуют и веранду с посадочными местами, где можно будет перекусить.
Тем временем в российской столице к Новому году планируют установить более 10 тоннельных конструкций. Об этом сообщает Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на официальный сайт столичного мэра.
«Один из самых популярных у горожан и туристов тоннелей разместят на Тверском бульваре. 100-метровая конструкция стала одной из самых посещаемых благодаря своему расположению и яркости», — говорится в сообщении.
Световые туннели планируют разместить на Никитском и Гоголевском бульварах, на территории «Cколково», Триумфальной площади и Манежной площадях и других площадках.