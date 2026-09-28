Бухгалтера из Дудинки заподозрили в хищении 4,4 млн рублей через начисление зарплат

28 сентября 2026, 12:19

В Красноярском крае будут судить бухгалтера за хищение зарплат

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В прокуратуре Красноярского края сообщили о возбуждении уголовного дела в отношении сотрудницы Центра обеспечения деятельности учреждений культуры Дудинки. По версии следствия, она перечисляла на свой счет деньги, предназначенные для оплаты труда работников.