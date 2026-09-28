Бухгалтера из Дудинки заподозрили в хищении 4,4 млн рублей через начисление зарплат
В прокуратуре Красноярского края сообщили о возбуждении уголовного дела в отношении сотрудницы Центра обеспечения деятельности учреждений культуры Дудинки. По версии следствия, она перечисляла на свой счет деньги, предназначенные для оплаты труда работников.
В беседе с «Лентой.ру» представители надзорного ведомства уточнили, что женщина обслуживала детскую школу искусств и городской центр народного творчества. Она рассчитывала выплаты для сотрудников обоих учреждений.
Руководители передали бухгалтеру электронные подписи, поскольку у организаций отсутствовало необходимое программное обеспечение. Следствие полагает, что сотрудница увеличивала итоговую сумму начислений в 1С. Затем она переводила себе разницу между фактическими выплатами работникам и суммой, указанной в программе.
В платежных поручениях отражался лишь общий размер перечислений. Это позволяло скрывать предполагаемую схему.
По предварительным оценкам, с января 2025 года по март 2026 года школа искусств лишилась почти 551 тысячи рублей. Ущерб городскому центру народного творчества превысил 3,9 миллиона рублей. Общая сумма потерь бюджета Дудинки составила около 4,4 миллиона рублей.
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