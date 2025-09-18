В Кемерове изменят движение транспорта из-за «Кросса нации»

18 сентября 2025, 14:38

Фото: iStock/Дмитрий Коростылев

В Кемерове внесут изменение в движение транспорта на время Всероссийского дня бега «Кросс нации». Об этом сообщает «Сiбдепо» со ссылкой на администрацию города.





По данным издания, движение изменят в Рудничном районе Кемерова.





«С 20:00 19 сентября до 15:00 20 сентября будет запрещена парковка транспорта от ул. Терешковой при заезде на территорию природного комплекса «Рудничный бор». Также запрет будет действовать по ул. Волкова и 2-му пер. Волкова до пр. Шахтеров», — отмечается в публикации.

«С 22 сентября до 7 декабря на участке Мароновского пер. будет недоступна для движения одна полоса. Это связано с проведением работ по реконструкции инженерных сетей», — говорится в сообщении.