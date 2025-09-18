Инвалидам и мотоциклистам хотят разрешить езду по выделенным полосам

18 сентября 2025, 00:57

В Госдуме предлагают изменить правила дорожного движения для инвалидов

Фото: Istock/Volha Rahalskaya

Депутаты Госдумы во главе с председателем комитета по труду и социальной политике Ярославом Ниловым подготовили законопроект, разрешающий движение по выделенным полосам транспортным средствам с инвалидами, а также мотоциклам и мопедам.