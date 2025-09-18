Инвалидам и мотоциклистам хотят разрешить езду по выделенным полосам
Депутаты Госдумы во главе с председателем комитета по труду и социальной политике Ярославом Ниловым подготовили законопроект, разрешающий движение по выделенным полосам транспортным средствам с инвалидами, а также мотоциклам и мопедам.
Об этом сообщает РИА Новости. Законопроект предусматривает внесение изменений в статью 12.17 Кодекса об административных правонарушениях. Водители мототранспорта и автомобилей со знаком «Инвалид», внесенные в федеральный реестр, будут освобождены от штрафов за использование выделенных полос.
В регионах штраф за такое нарушение составляет 2,25 тыс. рублей, а в Москве и Санкт-Петербурге — 4,5 тыс. рублей.
По мнению авторов инициативы, длительное нахождение в пробках негативно сказывается на здоровье инвалидов, а для мотоциклистов движение по общим полосам повышает риск ДТП из-за необходимости лавировать в плотном потоке. Выделенные полосы часто менее загружены, а их ширина достигает четырех метров, что делает их использование безопасным.
В настоящее время по выделенным полосам разрешено движение только общественному транспорту, такси с лицензией, школьным автобусам и велосипедистам (если полоса расположена справа). Принятие законопроекта позволит оптимизировать дорожное движение и снизить аварийность.
