В Сергиево-Посадском округе отремонтировали мост через реку Пажу

18 сентября 2025, 13:54

оригинал Фото: пресс-служба МТДИ МО

Капитальный ремонт моста через реку Пажу завершили в Сергиево-Посадском городском округе. Мост находится рядом с посёлком ОРГРЭС. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.





Мост протяжённостью около 50 метров связывает города Хотьково и Дмитров.





«Сейчас движение автомобилей по мосту у посёлка ОРГРЭС осуществляется в полном объёме. Дорожники продолжают благоустройство территории и ведут подмостовые работы: занимаются обочинами, штукатурят и красят опоры», — рассказал глава подмосковного Минтранса Марат Сибатулин.