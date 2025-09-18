В Сергиево-Посадском округе отремонтировали мост через реку Пажу
Капитальный ремонт моста через реку Пажу завершили в Сергиево-Посадском городском округе. Мост находится рядом с посёлком ОРГРЭС. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
Мост протяжённостью около 50 метров связывает города Хотьково и Дмитров.
«Сейчас движение автомобилей по мосту у посёлка ОРГРЭС осуществляется в полном объёме. Дорожники продолжают благоустройство территории и ведут подмостовые работы: занимаются обочинами, штукатурят и красят опоры», — рассказал глава подмосковного Минтранса Марат Сибатулин.Полностью закончить работы планируется в октябре.
В ходе ремонта на мосту обновили пролётное строение, опоры, переходные плиты и сопряжения, систему водоотвода и ограждения. На время работ проезд по мосту не перекрывали, а переводили в реверсивный режим.