В Кемерове стартовала Всероссийская неделя защиты детей от дорожных угроз
В Кемерове началась Всероссийская неделя защиты детей от дорожных угроз. Об этом сообщает «Сiбдепо» со ссылкой на городской отдел пропаганды БДД ГАИ.
Напомним, 17 сентября — это Единый день безопасности дорожного движения.
«С самого утра инспекторы усилят контроль за поведением пешеходов и водителей у образовательных учреждений. Это нужно для того, чтобы предотвратить трагедии и напомнить: детская безопасность требует общего внимания», — говорится в материале.
Сотрудники ГИБДД вместе с педагогами и активистами будут дежурить у школ и в местах скопления детей вплоть до 21 сентября. Они будут пресекать возможные нарушения и проводить с детьми и их родителями разъяснительные беседы. Особое внимание планируют уделить выбору маршрута от дома до школы и правилам поведения на нём.
Тем временем президент Российского союза автостраховщиков (РСА) Евгений Уфимцев заявил, что после 1 ноября текущего года камеры смогут проверять наличие полисов ОСАГО у водителей. Его слова приводит Агентство городских новостей «Москва».
«Может быть сложно прямо дать конкретный четкий ответ по запуску. Но если вы видите, значит, ряд действий, которые в рамках этой инициативы сейчас реализуются. Мне кажется, это доказывает, что государство планомерно идет к тому, чтобы все-таки после 1 ноября проверки наличия ОСАГО с помощью камер запустить», — сказал Уфимцев.
Он отметил, что в этом направлении проводится большая работа совместно с ГИБДД.