В Кемерове к 5 июня завершат ремонт дороги на улице Красноармейская
В Кемерове уже 5 июня завершатся ремонтные работы на дороге по улице Красноармейская. Об этом сообщает «Сiбдепо» со ссылкой на пресс-службу Сибирской генерирующей компании.
В настоящее время ограничено движение по двум полосам в районе пересечения с Кузнецким проспектом и улицей Рукавишникова.
«Энергетики ведут ремонт подземной тепловой камеры и замену оборудования на магистральной тепловой сети. Завершить работы планируется к 5 июня», — говорится в сообщении.
Тем временем в Москве начали менять асфальт на дублерах Ярославского шоссе на участке от Северянинского путепровода до МКАД в обоих направлениях. Об этом сообщает Агентство городских новостей «Москва».
«Сначала снимают существующее покрытие и ремонтируют смотровые колодцы и решетки ливневой канализации. Затем укладывают новый асфальт и наносят разметку», — говорится в сообщении.
Отмечается, что работы стараются вести в ночное время суток.