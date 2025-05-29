В Кемерове к 5 июня завершат ремонт дороги на улице Красноармейская

29 мая 2025, 12:09

Фото: iStock/zoff-photo

В Кемерове уже 5 июня завершатся ремонтные работы на дороге по улице Красноармейская. Об этом сообщает «Сiбдепо» со ссылкой на пресс-службу Сибирской генерирующей компании.





В настоящее время ограничено движение по двум полосам в районе пересечения с Кузнецким проспектом и улицей Рукавишникова.





«Энергетики ведут ремонт подземной тепловой камеры и замену оборудования на магистральной тепловой сети. Завершить работы планируется к 5 июня», — говорится в сообщении.

«Сначала снимают существующее покрытие и ремонтируют смотровые колодцы и решетки ливневой канализации. Затем укладывают новый асфальт и наносят разметку», — говорится в сообщении.