В дачном посёлке Загорянский отремонтируют школу

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Капитальный ремонт школы проведут в дачном посёлке Загорянский городского округа Щёлково. Контракт на подряд выставлен на открытые электронные торги, извещение об этом размещено в Единой информационной системе в сфере закупок, сообщает пресс-служба Комитета по конкурентной политике Московской области.
«Подрядчику предстоит провести инженерные изыскания, подготовить проектную документацию и капитально отремонтировать построенное в 1963 году здание школы №21 общей площадью более 1,2 тыс. квадратных метров, а также поставить туда всё необходимое оборудование. Все работы должны быть завершены в 2026 году», — говорится в сообщении.Школа расположена по адресу: округ Щёлково, посёлок Загорянский, улица Свердлова, строение 10.
Начальная цена лота составляет 166 миллионов 667 тысяч 52 рубля 58 копеек. Заявки принимаются до 17 июня.
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