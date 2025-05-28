В Климовске начались пусконаладочные работы в тепловых пунктах в домах
Видео: пресс-служба администрации г.о. Подольск
Пусконаладочные работы индивидуальных тепловых пунктов начались в многоквартирных домах подольского микрорайона Климовск в рамках капитального ремонта. Ход работ проверил глава городского округа Подольск Григорий Артамонов, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Во всех домах, где проводится капитальный ремонт, устанавливаем индивидуальные тепловые пункты. Они обеспечат бесперебойное горячее водоснабжение и отопление. Сейчас уже идут пусконаладочные работы. Для комфорта жителей здесь также проводится шумоизоляция», — сказал Григорий Артамонов.В доме №16 по Заводской улице уже обновлены инженерные системы, сейчас ведётся ремонт и утепление фасада. В доме №2, корп. 3 по Молодёжной улице завершили ремонт коммуникаций, ведутся кровельные и фасадные работы.
Всего в текущем году в Климовске капитально отремонтируют 187 домов.