Возле кузбасского ТРЦ «Планета» открыли бесплатный каток

03 декабря 2025, 14:43

Фото: iStock/diczman

В Новокузнецке у торгово-развлекательного центра «Планета» установили 15-метровую новогоднюю ель, а рядом залили бесплатный каток.





По данным VSE42.RU, на днях состоялось торжественное открытие локации с участием Деда Мороза, Снегурочки и других сказочных персонажей. Маленьким гостям праздника раздали подарки, которые заранее подготовили сотрудники металлургического комбината.





«На площади Общественных мероприятий центра южной агломерации Кузбасса перед Новым годом появится яркая фотозона в образе Жар-птицы», — добавляется в материале.

«3 декабря завезли первую партию льда для строительства ледового городка. Сейчас их подготавливают к работе», — пишет издание.