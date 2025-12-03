Возле кузбасского ТРЦ «Планета» открыли бесплатный каток
В Новокузнецке у торгово-развлекательного центра «Планета» установили 15-метровую новогоднюю ель, а рядом залили бесплатный каток.
По данным VSE42.RU, на днях состоялось торжественное открытие локации с участием Деда Мороза, Снегурочки и других сказочных персонажей. Маленьким гостям праздника раздали подарки, которые заранее подготовили сотрудники металлургического комбината.
«На площади Общественных мероприятий центра южной агломерации Кузбасса перед Новым годом появится яркая фотозона в образе Жар-птицы», — добавляется в материале.
Тем временем на площадь Советов в Кемерове специалисты уже привезли огромные куски льда, пишет «Сiбдепо».
«3 декабря завезли первую партию льда для строительства ледового городка. Сейчас их подготавливают к работе», — пишет издание.
Отмечается, что для изготовления фигур потребуется порядка 850 ледяных кубов.