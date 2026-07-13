В Кемерове на три недели перекроют движение по Театральному мосту

13 июля 2026, 12:49

Фото: iStock/Howard_M

В Кемерове с 15 июля полностью остановят движение по Театральному мосту из-за строительства нового музейно-театрального комплекса и гостиницы «Театральная». Об этом предупредили в городской администрации.





По данным «Сiбдепо», ограничение движения для автомобилей связано с обеспечением безопасности во время монтажа надземного перехода между зданиями будущего культурного кластера и отеля. Уточняется, что переход будут устанавливать над проезжей частью.





«В Кемерове вводится временное ограничение движения. С 18:00 среды, 15 июля, до 20:00 среды, 5 августа, будет полностью закрыто автомобильное движение как на самом Театральном мосту, так и на подходах к нему», — говорится в сообщении.