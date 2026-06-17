В Раменском завершают ремонт дороги к СНТ «Текстильщик-1»

17 июня 2026, 17:23

Видео: пресс-служба администрации г.о. Раменский

Глава Раменского муниципального округа Эдуард Малышев проверил ход ремонта на участке дороги по улице 2-я Ленинская и подъезде от улицы Гурьева к садовому товариществу «Текстильщик-1». Во время выезда руководитель округа оценил качество дорожных работ и состояние прилегающей территории, а также обсудил сроки завершения проекта с представителями подрядной организации, сообщает пресс-служба администрации городского округа.