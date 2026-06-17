В Раменском завершают ремонт дороги к СНТ «Текстильщик-1»
Видео: пресс-служба администрации г.о. Раменский
Глава Раменского муниципального округа Эдуард Малышев проверил ход ремонта на участке дороги по улице 2-я Ленинская и подъезде от улицы Гурьева к садовому товариществу «Текстильщик-1». Во время выезда руководитель округа оценил качество дорожных работ и состояние прилегающей территории, а также обсудил сроки завершения проекта с представителями подрядной организации, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
Протяженность ремонтируемого участка составляет 360 метров, площадь — 1385 квадратных метров. Специалисты укладывают новое асфальтобетонное покрытие и укрепляют обочины песчаным грунтом.
Работы проводят в рамках программы губернатора Московской области Андрея Воробьева. В план ремонта объект включили после обращений местных жителей и руководства Раменского приборостроительного конструкторского бюро.
К инспекции присоединился житель округа и участник специальной военной операции Антон Пудычев. Он отметил, что обновление дороги значительно улучшит подъезд к жилым домам, и поблагодарил власти за реализацию проекта.
Во время осмотра администрация округа также приняла решение поддержать инициативу по асфальтированию подъездных путей к местному стадиону и парковке Раменского приборостроительного конструкторского бюро. По информации подрядчика, специалисты завершат весь комплекс работ на объекте до 27 июня 2026 года.
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