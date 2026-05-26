В Кемерове начался масштабный ремонт дорог

26 мая 2026, 12:27

В Кемерове стартовал масштабный ремонт сразу нескольких дорог. Об этом рассказали в региональной администрации.





По данным VSE42.RU, подрядчик уже демонтировал старое покрытие и бордюрный камень на проезде Притомского проспекта. Специалисты уже начали работы по установке гидроизоляции, отсыпке бутовым камнем и уплотнению.





«Дорожное полотно полностью обновим: уложим два слоя асфальтобетона, отрегулируем колодцы», — отметил мэр города Дмитрий Анисимов.