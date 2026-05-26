В Кемерове начался масштабный ремонт дорог
В Кемерове стартовал масштабный ремонт сразу нескольких дорог. Об этом рассказали в региональной администрации.
По данным VSE42.RU, подрядчик уже демонтировал старое покрытие и бордюрный камень на проезде Притомского проспекта. Специалисты уже начали работы по установке гидроизоляции, отсыпке бутовым камнем и уплотнению.
«Дорожное полотно полностью обновим: уложим два слоя асфальтобетона, отрегулируем колодцы», — отметил мэр города Дмитрий Анисимов.
Обновление дорог также проводится на улице Веры Волошиной, Логовом шоссе, улицах Нахимова и Угловой. В ближайшее время соответствующие работы стартуют на улице Кирова, пишет «Сiбдепо». В июле начнут ремонтировать дорогу от улицы Марата в сторону выезда из города.
По словам губернатора Кузбасса Ильи Середюка, при ремонте дорожного покрытия необходимо соблюдать поставленные сроки, а также следить за качеством выполнения. Он подчеркнул, что работы на каждом объекте будут находиться под контролем региональных властей.