В Кемерове на выходных перекроют дороги из-за вечернего забега «Светлячков»
В субботу, 19 июля, в Кемерове перекроют дороги из-за вечернего легкоатлетического забега «Светлячки». Об этом сообщает «Сiбдепо» со ссылкой на пресс-службу городской администрации.
Отмечается, что движение будет ограничено рядом с «Кузбасс-Ареной». С 18:00 до полуночи перекроют участок дороги вдоль пешеходного бульвара — от дублера Притомского проспекта до набережной. При этом парковаться здесь нельзя будет с 8:00.
«Ограничения связаны с ночным легкоатлетическим забегом "Светлячки", который стартует в 20:00 от "Кузбасс-Арены"», — говорится в материале.
Спортивное мероприятие завершится в 0:30 20 июля. После этого движение полностью восстановят.
Тем временем в Московской области запустили движение на втором участке Южно-Лыткаринской автодороги (ЮЛА) от Володарского до Лыткаринского шоссе с выходом на трассу М5 «Урал». Об этом сообщает Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс-службу подмосковного Минтранса.
«Участок с четырьмя-шестью полосами движения и допустимой скоростью 90 км/ч соединит три округа: Ленинский, Лыткарино и Люберцы. Благодаря чему более 200 тыс. жителей получат новый выезд на федеральную трассу М5, минуя МКАД и загруженное Володарское шоссе», — рассказал глава министерства Марат Сибатулин.
Он добавил, что проезд по новому участку будет бесплатным до полного завершения строительства.