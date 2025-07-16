В Кемерове на выходных перекроют дороги из-за вечернего забега «Светлячков»

16 июля 2025, 11:22

Фото: iStock/cb34inc

В субботу, 19 июля, в Кемерове перекроют дороги из-за вечернего легкоатлетического забега «Светлячки». Об этом сообщает «Сiбдепо» со ссылкой на пресс-службу городской администрации.





Отмечается, что движение будет ограничено рядом с «Кузбасс-Ареной». С 18:00 до полуночи перекроют участок дороги вдоль пешеходного бульвара — от дублера Притомского проспекта до набережной. При этом парковаться здесь нельзя будет с 8:00.





«Ограничения связаны с ночным легкоатлетическим забегом "Светлячки", который стартует в 20:00 от "Кузбасс-Арены"», — говорится в материале.

«Участок с четырьмя-шестью полосами движения и допустимой скоростью 90 км/ч соединит три округа: Ленинский, Лыткарино и Люберцы. Благодаря чему более 200 тыс. жителей получат новый выезд на федеральную трассу М5, минуя МКАД и загруженное Володарское шоссе», — рассказал глава министерства Марат Сибатулин.